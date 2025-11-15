Το Καζακστάν έβαλε... στοπ στο Βέλγιο που μετά το ισόπαλο 1-1 θα χρειαστεί να περιμένει για να προκριθεί στο Μουντιάλ 2026.

Το Βέλγιο έχασε την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρόκρισή του στο Μουντιάλ 2026, αφού έπεσε πάνω στο εμπόδιο του αξιόμαχου Καζακστάν που έμεινε όρθιο, ακόμη και με δέκα παίκτες, και με το ισόπαλο 1-1 στέρησε δύο σημαντικούς βαθμούς από τους Red Devils.

Σε αυτό συνέβαλαν δύο παίκτες της Καϊράτ Αλμάτι, της ομάδας που θα βρει απέναντί του ο Ολυμπιακός στο Champions League (9/12). Ο 17χρονος Σατπάεφ έδωσε προβάδισμα στο Καζακστάν στο 9' με ωραίο σουτ στην κλειστή γωνία του Σελς και έγινε παράλληλα ο νεότερος σκόρερ της εθνικής Καζακστάν. Το Βέλγιο αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και ισοφάρισε στο 48' με την κεφαλιά του Βανάκεν, αλλά παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησε έπεσε πάνω στον εξαιρετικό Αναρμπέκοφ που κατέβασε ρολά. Παρότι το Καζακστάν έμεινε με δέκα στο τελευταίο δεκάλεπτο μετά την αποβολή του Τσεσνόκοφ, το Βέλγιο δεν μπόρεσε να βρει το γκολ που θα το έστελνε στο Μουντιάλ και θα χρειαστεί να περιμένει την τελευταία αγωνιστική.

Βαθμολογία 10ου Ομίλου

1. Βέλγιο 7 (22-7) 15

2. Βόρεια Μακεδονία 7 (12-3) 13

3. Ουαλία 6 (13-10) 10

4. Καζακστάν 8 (9-13) 8

5. Λιχτενστάιν 6 (0-23) 0

Τελευταία αγωνιστική (18/11)