Με τον Μάριο Βήχο είναι τέσσερις οι παίκτες που κλήθηκαν για πρώτη φορά στην Εθνική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Σκωτία και Λευκορωσία.

Το γεγονός ότι οι αγώνες με τη Σκωτία και τη Λευκορωσία δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον και φυσικά οι απουσίες παικτών με τραυματισμούς, όπως των Ιωαννίδη, Κωνσταντέλια, Γιαννούλη, άνοιξαν την πόρτα της Εθνικής και γι' άλλους ποδοσφαιριστές.

Φυσικά με την πορεία που έχουν στους συλλόγους τους όλοι, ήταν σχεδόν σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν η πρόσκληση στην Εθνική ομάδα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός για τους δύο αγώνες έχει πλέον στην αποστολή τέσσερις πρωτάρηδες. Τους Κωστούλα, Τεττέη, Τριάντη και Βήχο. Ο Κωστούλας την περασμένη σεζόν εντυπωσίασε με τον Ολυμπιακό και πήρε σπουδαία μεταγραφή στη Μπράιτον. Αγωνίζεται στην Premier League και ήταν θέμα χρόνου η κλήση.

Ο Τεττέη βγάζει μάτια με την Κηφισιά, εξαργύρωσε τις εμφανίσεις του με μεταγραφή στον Παναθηναϊκό και φυσικά ήταν κι αυτός στους πιθανούς να κληθούν. Η απουσία του Ιωαννίδη, τον έφερε πιο γρήγορα στη γαλανόλευκη.

Ο Τριάντης παίζει στο MLS με τη Μινεσότα, είναι μόλις 22 ετών και παίζει χαφ, όπου η Εθνική δεν έχει πολλές λύσεις. Έτσι, προστέθηκε κι αυτός στο πλάνο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο τελευταίος που μπήκε έκτακτα είναι ο Μάριος Βήχος. Ο 25χρονος αριστερός μπακ θα θυμάται για πάντα τη σημερινή μέρα, όπου έκανε πραγματικότητα ένα όνειρό του. Είναι βασικό στέλεχος του Λεβαδειακού, που έχει κλέψει την παράσταση στο πρωτάθλημα και φυσικά ανέβηκαν οι μετοχές του με αυτή την πρόσκληση.

Δεν αποκλείεται σήμερα ορισμένοι απ' αυτούς να κάνουν ντεμπούτο. Αν δεν συμβεί με τη Σκωτία είναι το πλέον πιθανό να γίνει πράξη την ερχόμενη Τρίτη στην Ουγγαρία με αντίπαλο τη Λευκορωσία (21.45).