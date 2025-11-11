Το Μουντιάλ του 2026 πρόκειται να είναι το τελευταίο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε στο CNN, επισημαίνοντας επίσης πότε θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή πλησιάζει με τη σέντρα του Μουντιάλ 2026 το ερχόμενο καλοκαίρι! Στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά το «παρών» αναμένεται να δώσει και η Πορτογαλία που βρίσκεται μία... ανάσα από την παρουσία της στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Εκεί θα βρεθεί φυσικά και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 40χρονος Πορτογάλος μιλώντας στο CNN έκανε ξεκάθαρο ότι το Μουντιάλ αυτό θα είναι το έκτο και τελευταίο της καριέρας του.

Ο Ρονάλντο μάλιστα μίλησε για ακόμη μία φορά για την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, λίγες ημέρες μετά την μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στον Άγγλο δημοσιογράφο, Πιρς Μόργκαν. Όπως αποκάλυψε ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας, που τη δεδομένη χρονική στιγμή κυνηγάει το φράγμα των 1.000 γκολ στην καριέρα του, αναμένεται να κρεμάσει τα παπούτσια του μέσα σε ένα ή δύο χρόνια.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι σίγουρα το τελευταίο μου. Θα είμαι 41 ετών τότε. Στο ποδόσφαιρο προσπαθώ να απολαμβάνω κάθε στιγμή στο έπακρο. Εδώ και 25 χρόνια έχω κάνει τα πάντα. Κατέχω πολλά ρεκόρ, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Είμαι πραγματικά χαρούμενος, οπότε θέλω να ζήσω το παρόν και να το απολαύσω.

Θέλω να συνεχίσω, γιατί αισθάνομαι εντάξει και το σώμα μου βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ο στόχος μου στο ποδόσφαιρο είναι ο ίδιος με αυτός στη ζωή μου, θέλω δηλαδή να κάνω ευτυχισμένους τους ανθρώπους: Εμένα, τους φιλάθλους, την οικογένειά μου, τον κόσμο ολόκληρο, γιατί όπως ξέρετε έχω φαν σε όλον τον πλανήτη. Ας είμαστε ειλικρινείς πάντως, όταν λέω ότι θα αποσυρθώ σύντομα εννοώ σε ένα ή σε δύο χρόνια», υπογράμμισε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.