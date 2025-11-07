Κριστιάνο: «Πόσα Μουντιάλ είχε η Αργεντινή πριν τον Μέσι; Ήταν συνηθισμένοι να κερδίζουν»
Ατάκες «φωτιά» μοίρασε στο 2ο μέρος του vidcast ''Piers Morgan Uncensored'' ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μίλησε με τον καλό του φίλο και δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν για αρκετά θέματα, τα οποία προφανώς σήκωσαν «ποικιλία» αντιδράσεων.
Σε αυτό το part 2, ο 40χρονος άσος αναφέρθηκε στον αδόκητο χαμό του Ντιόγκο Ζότα, λέγοντας πως δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του, διότι «θα γινόταν ένα τσίρκο», εννοώντας πως όλα τα βλέμματα θα στρέφονταν σε εκείνον. Επίσης, τόνισε πως ναι μεν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι ωραίος, ωστόσο ο ίδιος είναι «τέλειος», προκαλώντας χαμό στα σχόλια.
Πέραν αυτού, ο CR7 δήλωσε πως είναι πιο εύκολο να σκοράρεις στη La Liga, απ'ότι στη Saudi Pro League, εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης και υγρασίας που επικρατεί. Ωστόσο, τα λόγια που έγιναν αμέσως viral αφορούσαν τον Λιονέλ Μέσι. Ο Κριστιάνο σε ερώτηση του Μόργκαν για το αν πιστεύει πως είναι ο GOAT, αναρωτήθηκε πόσα Μουντιάλ είχε πανηγυρίσει η Αργεντινή πριν τον Μέσι.
Ανέφερε πως είχε ήδη 2 κατακτήσεις, θέλοντας να... αναδείξει πως η συνεισφορά του ίδιου στην Εθνική Πορτογαλίας είναι σημαντικότερη, καθώς μαζί της κατέκτησε 3 τρόπαια (Euro, Nations League), ενώ προηγουμένως η πατρίδα του δεν είχε γευτεί τη χαρά να σηκώνει κάποιο τρόπαιο.
Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he no longer 'cares' about being considered the greatest footballer of all time.— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2025
"The story speaks for itself..."
📺 https://t.co/1BESX9Tfc1@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/sz56C3ee6t
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.