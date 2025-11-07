Κριστιάνο: «Πόσα Μουντιάλ είχε η Αργεντινή πριν τον Μέσι; Ήταν συνηθισμένοι να κερδίζουν»

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μίλησε στο vidcast του Πιρς Μόργκαν, τονίζοντας πως η Αργεντινή και πριν τον Μέσι ήταν επιτυχημένη, ενώ η Πορτογαλία κέρδισε 3 τρόπαια χάρης εκείνον.

Ατάκες «φωτιά» μοίρασε στο 2ο μέρος του vidcast ''Piers Morgan Uncensored'' ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μίλησε με τον καλό του φίλο και δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν για αρκετά θέματα, τα οποία προφανώς σήκωσαν «ποικιλία» αντιδράσεων.

Σε αυτό το part 2, ο 40χρονος άσος αναφέρθηκε στον αδόκητο χαμό του Ντιόγκο Ζότα, λέγοντας πως δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του, διότι «θα γινόταν ένα τσίρκο», εννοώντας πως όλα τα βλέμματα θα στρέφονταν σε εκείνον. Επίσης, τόνισε πως ναι μεν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι ωραίος, ωστόσο ο ίδιος είναι «τέλειος», προκαλώντας χαμό στα σχόλια.

Πέραν αυτού, ο CR7 δήλωσε πως είναι πιο εύκολο να σκοράρεις στη La Liga, απ'ότι στη Saudi Pro League, εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης και υγρασίας που επικρατεί. Ωστόσο, τα λόγια που έγιναν αμέσως viral αφορούσαν τον Λιονέλ Μέσι. Ο Κριστιάνο σε ερώτηση του Μόργκαν για το αν πιστεύει πως είναι ο GOAT, αναρωτήθηκε πόσα Μουντιάλ είχε πανηγυρίσει η Αργεντινή πριν τον Μέσι.

Ανέφερε πως είχε ήδη 2 κατακτήσεις, θέλοντας να... αναδείξει πως η συνεισφορά του ίδιου στην Εθνική Πορτογαλίας είναι σημαντικότερη, καθώς μαζί της κατέκτησε 3 τρόπαια (Euro, Nations League), ενώ προηγουμένως η πατρίδα του δεν είχε γευτεί τη χαρά να σηκώνει κάποιο τρόπαιο.