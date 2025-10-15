Γκατούζο: «Θα φύγω πολύ μακριά από την Ιταλία, αν δεν προκριθούμε στο Μουντιάλ!»

Αποφασισμένος να οδηγήσει την Ιταλία μέχρι την γλυκιά πηγή της συμμετοχής στο Μουντιάλ 2026 δείχνει ο Τζενάρο Γκατούζο μετά το θετικό του ξεκίνημα στον πάγκο της ομάδας.

Από όταν ο Τζενάρο Γκατούζο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ιταλίας, η ομάδα πατάει μόνο γκάζι! Αισίως, μετά τη νίκη με 3-0 επί του Ισραήλ (14/10) ψαλίδισε περισσότερο τη διαφορά από την πρωτοπόρο Νορβηγία διεκδικώντας την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Για τον Γκατούζο, αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια από τη στιγμή που πήρε τα ηνία της εθνικής τον περασμένο Ιούνιο. Η Ιταλία είχε ξεκινήσει με το αριστερό τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 γνωρίζοντας την βαριά ήττα από τη Νορβηγία με 3-0, αποτέλεσμα που οδήγησε τον Λουτσιάνο Σπαλέτι στην έξοδο.

Ο στόχος της Ιταλίας δεν είναι άλλος από την τεράστια διοργάνωση του ερχόμενου καλοκαιριού στα γήπεδα των ΗΠΑ και την μεγάλη της επιστροφή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το Μουντιάλ του 2014. Έκτοτε απουσιάζει από τα μεγάλα ραντεβού τόσο του 2018 όσο και του 2022. Για την χώρα η πρόκριση είναι επιτακτική ανάγκη, κάτι που ο ίδιος ο Γκατούζο κατέστησε σαφές σε δηλώσεις του μετά το ματς με το Ισραήλ.

«Θα λάβω τα εύσημα εάν προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, διαφορετικά θα φύγω μακριά, πολύ μακριά από την Ιταλία! Ήδη ζω αρκετά μακριά, αλλά θα πάω ακόμη μακρύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 47χρονος τεχνικός.