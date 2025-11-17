«Αυτός στο 1-1 μου έπιασε τον κ@@@ και του είπα "Ευχαριστώ, τώρα θα δεις"»: Ο Χάαλαντ αποκάλυψε ποιος τον εκνεύρισε και διέλυσε την Ιταλία

Ο Νορβηγός επιθετικός, Έρλινγκ Χάαλαντ, σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα με την Ιταλία αποκάλυψε τα όσα ειπώθηκαν με τον αντίπαλο αμυντικό, Τζιανλούκα Μαντσίνι που τον ώθησαν να σκοράρει δύο γκολ.

Η Ιταλία υποδέχθηκε στο Σαν Σίρο τη Κυριακή (16/11) τη Νορβηγία στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το σύνολο του Τζενάρο Γκατούζο χρειαζόταν ένα μικρό θαύμα για να περάσει απευθείας στην τελική φάση της διοργάνωσης και αυτό ήταν η νίκη της με τουλάχιστον εννέα γκολ.

Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έγινε και παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν από νωρίς στο σκορ με γκολ του Εσποζίτο στο 11ο λεπτό οι γηπεδούχοι εν τέλει ηττήθηκαν με 1-4, κατέλαβαν τη δεύτερη θέση του ομίλου και «εξορίστηκαν» στα μπαράζ του Μαρτίου.

Ένας από τους καλύτερους παίκτες του γηπέδου χθες ήταν για άλλη μία φορά ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος βρήκε δίχτυα δύο φορές, φτάνοντας τα 16 γκολ και τις 2 ασίστ σε 8 προκριματικούς αγώνες.

Ο 25χρόνος διεθνής σε δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης μίλησε μεταξύ άλλων και για τη «διαμάχη» που είχε καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον αμυντικό των γηπεδούχων, Τζιανλούκα Μαντσίνι, τον οποίο και ευχαρίστησε αστειευόμενος, επειδή του έδωσε κίνητρο να πετύχει δύο τέρματα.

«Ο Μαντσίνι άρχισε να μου πιάνει τον κ@@@ στο 1-1. Μετά του είπα "Τι στο καλό κάνεις"; Και συνέχισα λέγοντας "Ευχαριστώ για το κίνητρο, τώρα θα δεις" και πήγα και έβαλα δύο γκολ», δήλωσε ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι γελώντας.

Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά το 1998 οπού η Νορβηγία προκρίνεται στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μόλις η τέταρτη σε όλη της την ιστορία (1938, 1994, 1998 και 2026).