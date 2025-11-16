Η Νορβηγία με ανατροπή και αύρα τεσσάρας (1-4) «πέταξε» για το Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά από το 1998 κι έστειλε την Ιταλία στις Συμπληγάδες των play-offs.

9ος Όμιλος

Ήρθε, είδε και νίκησε με ανατροπή η Νορβηγία την Ιταλία μέσα στο Μιλάνο (1-4), με το σύνολο του Σολμπάκεν να παίρνει το εισιτήριο για το Μουντιάλ 2026, φτάνοντας για τέταρτη φορά στην ιστορία της στην τελική φάση της μεγάλης διοργάνωσης και πρώτη μετά το μακρινό 1998. Η Ιταλία χρειαζόταν όχι απλώς νίκη για να «κλέψει» την πρωτιά, αλλά μία υπέρβαση με διαφορά εννέα γκολ.

Στο 11' πήρε το προβάδισμα με τον Εσπόζιτο ανάβοντας μια κάποια σπίθα, αλλά η συνέχεια ανήκε στους Νορβηγούς. Οι οποίοι ανέβασαν στροφές στο δεύτερο μέρος και μέσα σε 17 λεπτά σκόραραν τρεις φορές. Ο Νούσα έφερε το ματς στα ίσα στο 63', προτού ο Χάαλαντ με ένα φοβερό βολέ σημειώσει την ανατροπή (78'). Ο φοβερός Νορβηγός βρήκε ξανά δίχτυα δύο λεπτά αργότερα, υπογράφοντας τον θρίαμβο της Νορβηγίας. Το κερασάκι στην τούρτα για μια επιβλητική νίκη πρόσθεσε στις καθυστερήσεις ο Λάρσεν, βάζοντας τον οβολό του σε μια «τσουχτερή» ήττα των Ιταλών που θα διεκδικήσουν την συμμετοχή τους μέσω των μπαράζ.

Αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι τα προκριματικά του Μουντιάλ το Ισραήλ, το οποίο στο «κύκνειο άσμα» του επικράτησε 4-1 επί της Μολδαβίας και τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου με απολογισμό 12 βαθμών. Η αποβολή του Περκιούν στο 18΄απλοποίησε το έργο του Ισραήλ που προηγήθηκε τρία λεπτά αργότερα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τουργκεμάν. Στο 37΄ωστόσο οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα παρά το αριθμητικό μειονέκτημα με γκολ του Νικολαέσκου για το 1-1. Στο δεύτερο μέρος πάντως το Ισραήλ κατάφερε να κλειδώσει τη νίκη με δυο γκολ του Ρεβίβο (65΄, 88΄) κι ένα ακόμα ενδιάμεσα του Περέτζ (85΄) για το τελικό 4-1.

Αποτελέσματα

Ιταλία - Νορβηγία 1-4

Ισραήλ - Μολδαβία 4-1

Τελική Βαθμολογία

1. Νορβηγία 8 (37-5) 24

2. Ιταλία 8 (21-12) 18

3. Ισραήλ 8 (19-20) 12

4. Εσθονία 8 (8-21) 4

5. Μολδαβία 8 (5-32) 1