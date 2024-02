Το «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης θα φιλοξενήσει τον τελικό του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου του 2026, όπως έκανε γνωστό η FIFA.

Μπορεί να... προέχει το Euro, μα το Μουντιάλ του 2026 δεν βρίσκεται τόσο μακριά. Όσο ο ποδοσφαιρικό πλανήτης μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη διοργάνωση, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία θα έχει 48 ομάδες και θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, η FIFA έκανε γνωστό το πρόγραμμά της.

Το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα διαρκέσει 39 ημέρες (11/06 - 19/07) και θα έχει συνολικά 104 παιχνίδια. Η πρεμιέρα του θα λάβει χώρα στο θρυλικό «Αζτέκα» στην πρωτεύουσα του Μεξικού, ένα γήπεδο συνυφασμένο με το Μουντιάλ, στο οποίο ο Ντιέγκο Μαραντόνα σήκωσε το τρόπαιο με την Αργεντινή το 1986. Ο τελικός θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη, και συγκεκριμένα στο Νιου Τζέρσεϊ, στο «MetLife Stadium» των 82,262 θέσεων.

🇺🇸 The #FIFAWorldCup 26 final is headed to New York New Jersey!#WeAre26