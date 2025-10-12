Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από το ματς της Εθνικής, που ηττήθηκε 3-1 στη Δανία.

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στο ματς με τη Δανία για να πάρει τη νίκη και να μείνει ζωντανή έστω για τη δεύτερη θέση, αλλά ένα λάθος του Ζαφείρη που οδήγησε στο 1-0 του Χόιλουντ στο 21' έφερε την κατάρρευση και την ήττα με 3-1.

Η Εθνική δεν κατάφερε μετά το γκολ των γηπεδούχων να κάνει κάποια μεγάλη φάση και σε δύο λεπτά δέχθηκε δύο γκολ. Στο 40' ο Άντερσεν με κεφαλιά σε εκτέλεση κόρνερ νίκησε τους πάντες στον αέρα και τον Βλαχοδήμο για το 2-0 και στο 41' από λάθος του Κουλιεράκη, ο Ντάμσγκααρντ με σουτ έγραψε το 3-0.

Η Ελλάδα στο δεύτερο ημίχρονο μείωσε στο 63' με τον Τζόλη σε ασίστ του Ιωαννίδη κι έχασε σπουδαίες ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλο γκολ με Κωνσταντέλια και Παυλίδη.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης