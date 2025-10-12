Δανία - Ελλάδα 3-1: Τα highlights του αγώνα

Δανία - Ελλάδα, highlights

Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από το ματς της Εθνικής, που ηττήθηκε 3-1 στη Δανία.

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στο ματς με τη Δανία για να πάρει τη νίκη και να μείνει ζωντανή έστω για τη δεύτερη θέση, αλλά ένα λάθος του Ζαφείρη που οδήγησε στο 1-0 του Χόιλουντ στο 21' έφερε την κατάρρευση και την ήττα με 3-1.

Η Εθνική δεν κατάφερε μετά το γκολ των γηπεδούχων να κάνει κάποια μεγάλη φάση και σε δύο λεπτά δέχθηκε δύο γκολ. Στο 40' ο Άντερσεν με κεφαλιά σε εκτέλεση κόρνερ νίκησε τους πάντες στον αέρα και τον Βλαχοδήμο για το 2-0 και στο 41' από λάθος του Κουλιεράκη, ο Ντάμσγκααρντ με σουτ έγραψε το 3-0.

Η Ελλάδα στο δεύτερο ημίχρονο μείωσε στο 63' με τον Τζόλη σε ασίστ του Ιωαννίδη κι έχασε σπουδαίες ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλο γκολ με Κωνσταντέλια και Παυλίδη.

Δανία - Ελλάδα

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης

