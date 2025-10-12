Η Ελλάδα μετά την κατάρρευση στο πρώτο ημίχρονο στη Δανία, απώλεσε και τις μαθηματικές ελπίδες για το Μουντιάλ και δικαίως έμεινε εκτός διοργάνωσης αφού στα 3 κρίσιμα ματς δέχτηκε 9 γκολ (3-1)! Πλέον μια Εθνική γεμάτη ταλέντο θα πρέπει να δει τί πήγε στραβά, ώστε να είναι παρούσα στα μελλοντικά μεγάλα ραντεβού! ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, αποστολή: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Η βραδιά στη Δανία πήγε να εξελιχθεί στον απόλυτο αγωνιστικό εφιάλτη για την Εθνική μας ομάδα καθώς είχε κλείσει το πρώτο μερος με ένα 3-0 σε βάρος τους από τους Δανούς. Στην επανάληψη η Ελλάδα έβγαλε αντίδραση, είχε δοκάρι και γκολ αλλά είχε πια αργήσει αισθητά και εν τέλει ητττήθηκε με σκορ 3-1. Κατόπιν τούτου η Ελλάδα αποχαιρετά τις όποιες ελπίδες της για το Παγκόσμιο. Πλέον όταν περάσει η πίκρα από τη χαμένη ευκαιρία, αλλά και ο προβληματισμός κι από την απώλεια της δεύτερης θέσης και της δεύτερης ευκαιρία, η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει μπροστά. Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο πρέπει να βρει τον δρόμο της και να στοχεύσει στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις ώστε να είναι παρούσα...

Δανία - Ελλάδα: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η γηπεδούχος Δανία ως προς την αρχική της διάταξη στο γράφημα που έδωσε η UEFA είχε διάταξη 4-3-3 αλλά έχοντας 3 στόπερ στο αρχικό σχήμα της: τους Κρίστενσεν, Άντερσεν και Βέστενγκαρντ δεν γινόταν να παίξει έτσι. Ως προς το 4-3-3 η διάταξη ήταν: Σμάιχελ κάτω από τα δοκάρια και τριάδα στην άμυνα με Μέλε, Κρίστενσεν και Άντερσεν, άξονας με Βέστεργκαρντ, Χιούλμαντ, Νόργκααρντ και Ντάμσγκαρντ και στην επίθεση τριάδα με Φρόχολντ, Ίσακσεν και Χόιλουντ.

Στην Εθνική Ελλάδας σε επίπεδο αλλαγών οι πιο μεγάλες ανατροπές ή εκπλήξεις έχουν να κάνουν με τον γκολκίπερ και τη θέση του δεξιού μπακ. Η διάταξη της Εθνικής: Βλαχοδήμος στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Ρότα. Κέντρο με τους Ζαφείρη και Κουρμπέλη και πίσω από τον φορ Ιωαννίδη ο Μπακασέτας. Άκρα με Τζόλη και Καρέτσα.

Φοβερό ξεκίνημα η Ελλάδα και βρέθηκε μία ανάσα από το 0-1 αλλά οι Δανοί έκαναν το σκορ 1-0

Πριν καλά καλά βρεθούμε στο 2ο μέρος η Ελλάδα είχε πολύ μεγάλη φάση. Στο 1' ο Τσιμίκας ήταν εκείνος που μετά το εξαιρετικό γύρισμα του Καρέτσα δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του καλά και να σκοράρει. Η Ελλάδα απείλησε ξανά λίγο μετά (με τον Ιωαννίδη) ενώ οι Δανοί είχαν ένα σουτ του Ίσακσεν στο 10ο λεπτό το οποίο έβγαλε ο Βλαχοδήμος. Στο 18ο λεπτό ο Τζόλης βγήκε μπροστά και έκανε σουτ κάπως με βιασύνη για να μπλοκάρει ο Σμάιχελ.

Στο 21ο λεπτό ο Ζαφείρης πήγε να στείλει τη μπάλα πίσω στον Βλαχοδήμο. Όμως εκεί ήταν ο Χόιλουντ που πήρε κατοχή και σούταρε προ του Έλληνα γκολκίπερ για το 1-0. Στο 30ό λεπτό ο πορτιέρε της Ελλάδας είχε σπουδαία απόκρουση στο δυνατό σουτ του Κρίστενσεν.

Τρίτο γκολ σε 2 αγώνες από στατική φάση, ήρθε και το 3-0

Δυστυχώς η Ελλάδα συνέχισε και τις λανθασμένες τοποθετήσεις της σε στατικές μπάλες και τα λάθη στα μετόπισθεν. Στο 40ό λεπτό έπειτα από στατική φάση ο Άντερσεν σκόραρε για το 2-0 και στο 41' έγινε και το 3-0. Στη φάση του 3ου γκολ ο Κουλιεράκης έκανε το λάθος και η μπάλα έφτασε στον Φρόχολντ που τροφοδότησε τον σκόρερ Ντάμσγκαρντ και αυτός με σουτ βρήκε δίχτυα για να κάνει 3 τα γκολ των Δανών. Το πρώτο μέρος έκλεισε με το 3-0 σε βάρος της Εθνικής μας. Ένα δύσκολο και ζόρικο σκορ.





Αντίδραση και 3-1 με Τζόλη

Στην επανάληψη η Δανία θέλησε να πιέσει και άλλο την Ελλάδα και απείλησε και για άλλο γκολ. Στο 52ο λεπτό ο Ίσακσεν είχε ένα σουτ που κατέληξε στα χέρια του Βλαχοδήμου. Οι Δανοί έδειχναν να έχουν πάλι το πάνω χέρι ωστόσο η Εθνική μας, η Εθνική Ελλάδας, έπειτα από μία ωραία συνεργασία έβγαλε το 3-1 και ενώ στο 62' είχε δοκάρι από το σουτ του Μπακασέτα. Ο Ιωαννίδης βρήκε τον Τζόλη που στο 63' σκόραρε με πολύ ωραίο τελείωμα για το γκολ των διεθνών μας. Στο 69' ο Κωνσταντέλιας είχε τεράστια φάση για γκολ και στο 75ο λεπτό μία κεφαλιά του Κουλιεράκη έφυγε έξω.

Στο 78' ο Ζαφείρης είχε σουτ που αποκρούστηκε σε κόρνερ και στο 79' ο Παυλίδης μία απίθανη φάση στέλνοντας τη μπάλα προς τα δίχτυα αλλά ο Άντερσεν την έβγαλε πριν μπει γκολ. Στο 84' ο Κουλιεράκης πήγε να διώξει αλλά αντ' αυτού έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι του Βλαχοδήμου. Το παιχνίδι ως προς τα τελευταία του λεπτά δεν είχε κάτι διαφορετικό δείκτη ως προς τον δείκτη του σκορ και το τελικό 3-1.

MVP: Θα επιλέξουμε εδώ τον Χόιλουντ καθαρά για τη φάση του πρώτου γκολ. Από το δικό του τέρμα παίρνουν τα πάνω τους αγωνιστικά και ψυχολογικά οι Δανοί.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Όλοι οι μεσοεπιθετικοί των Δανών που χάρις αυτούς από το 21' έως το 41' ήρθαν τα 3 γκολ των Δανών. Ο Ντάμσγκαρντ από τους χαφ και ο Χόιλουντ από την επίθεση έβαλαν τα 2 από τα 3 γκολ των γηπεδούχων. Από την Ελλάδα θα βάλουμε τον Τζόλη για το γκολ του.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Όλη η αμυντική γραμμή της Εθνικής μας ομάδας. Στο 2-0 ο Άντερσεν βρίσκεται σε χώρο ευθύνης των στόπερ χωρίς πίεση και το 3-0 ήρθε από λάθος του Κουλιεράκη. Όχι πως οι χαφ ή οι επιθετικοί της Ελλάδας πήγαν σούπερ αλλά στα μετόπισθεν έγιναν ξανά (όπως απέναντι στη Σκωτία δηλαδή) αρκετά λάθη που κόστισαν.

Η ΓΚΑΦΑ: Η φάση του πρώτου γκολ των Δανών. Εκεί που υπάρχει το λάθος γύρισμα του Ζαφείρη προς στον Βλαχοδήμο και έρχεται αυτό το 1-0. Προφανώς ήρθαν στη συνέχεια και άλλα λάθη αλλά αυτό ήταν το πρώτο.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Λίγο με τα φάουλ και τις κάρτες είχε τα θεματάκια της η διαιτησία. Κάποιο πολύ σοβαρό λάθος ωστόσο δεν υπήρξε στη διάρκεια του αγώνα.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Όταν χάνεις με 3-0 πριν καλά καλά κλείσει το πρώτο 45λεπτο δεν μπορείς να γράψεις ή να αναφέρεις και πολλά. Η Ελλάδα ξεκίνησε - όπως και με τη Σκωτία - δυνατά αλλά μετά είχε αρκετά και σοβαρά αμυντικά λάθη που οδήγησαν τους Δανούς στο φάνηκαν να... καθαρίζουν τον αγώνα εντός ολίγων λεπτών.

Στο β' 45λεπτο η Εθνική μας είχε ποδοσφαιρικό παλμό. Ήταν η ομάδα που είχε δοκάρι, γκολ και μεγάλες χαμένες φάσεις αλλά ήταν πλέον αργά. Έτσι μετά και το 3-1 από τη Σκωτία οι ελπίδες για το Παγκόσμιο χάνονται για τα καλά.

ΔΑΝΙΑ: Σμάιχελ, Μέλε, Κρίστενσεν, Άντερσεν, Βέστεργκαρντ, Χιούλμαντ, Νόργκααρντ, Ντάμσγκαρντ (70' Έρικσεν), Φρόχολντ, Ίσακσεν (76' Ντόργκου) και Χόιλουντ (70' Μπίερεθ).

ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρότα, Ζαφείρης, Κουρμπέλης (64' Παυλίδης), Ιωαννίδης (64' Σιώπης), Μπακασέτας (64' Μασούρας), Τζόλης και Καρέτσας (64' Κωνσταντέλιας).