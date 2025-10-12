Η Εθνική μετά και την ήττα στη Δανία έχασε και την δεύτερη θέση. Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας και το πρόγραμμα.

Η Εθνική μπήκε δυνατά στην Κοπεγχάγη, αλλά δεν άνοιξε το σκορ στις φάσεις που δημιούργησε και μετά το λάθος του Ζαφείρη και το 1-0 του Χόιλουντ κατέρρευσε.

Η γαλανόλευκη με τη τρίτη σερί ήττα, ξανά με 3-1, όπως στη Σκωτία, δεν έχασε φυσικά μόνο την πρώτη θέση, αλλά και τη δεύτερη που θα έδινε μία ευκαιρία για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 μέσω των playoffs την ερχόμενη άνοιξη.

Η Ελλάδα είναι πλέον στο -7 από Σκωτία, Δανία και με δύο ματς δεν προλαβαίνει τη δεύτερη θέση. Είναι εξαιρετικά απίθανο να σωθεί και μέσω του Nations League.

Να πάρει δηλαδή ένα από τα τέσσερα εισιτήρια και μαζί με τους δώδεκα δεύτερους των ομίλων των προκριματικών, να τοποθετηθεί σε μία από τις τετράδες που θα διεκδικήσουν τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτή τη στιγμή, εκτός από τους δώδεκα δεύτερους των ομίλων, προτεραιότητα για να παίξουν στα playoffs μέσω Nations League έχουν οι Ουαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Μολδαβία, που ήταν νικητές στους ομίλους τους.

Τα αποτελέσματα στον τρίτο όμιλο των προκριματικών

Η πρώτη αγωνιστική 5/9

Δανία - Σκωτία 0-0

Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1

Η δεύτερη αγωνιστική 8/9

Λευκορωσία - Σκωτία 0-2

Ελλάδα - Δανία 0-3

Η τρίτη αγωνιστική 9/10

Σκωτία - Ελλάδα 3-1

Λευκορωσία - Δανία 0-6

Η τέταρτη αγωνιστική 12/10

Σκωτία - Λευκορωσία 2-1

Δανία - Ελλάδα 3-1

Βαθμολογία (4 αγώνες)

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.

1. Δανία 12-1 10

2. Σκωτία 7-2 10

3. Ελλάδα 7-10 3

4. Λευκορωσία 2-15 0

Η πέμπτη αγωνιστική 15/11

Δανία - Λευκορωσία 21.45

Ελλάδα - Σκωτία 21.45

Η έκτη αγωνιστική 18/11

Σκωτία - Δανία 21.45

Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45