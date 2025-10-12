Μετά το γκολ της Εθνικής ο Σμάιχελ τράβηξε τον Ιωαννίδη.

Ένταση μετά το γκολ του Τζόλη στο 63', με το οποίο η Εθνική μείωσε σε 3-1 στο ματς με τη Δανία.

Ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε τη μπάλα για να τρέξει στη σέντρα και να ξεκινήσει άμεσα το παιχνίδι και ο Κάσπερ Σμάιχελ τον τράβηξε αψυχολόγητα. Υπήρχε αψιχαμία, νεύρα και ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας επιχείρησε να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του, με τον Άγγλο διαιτητή Μάικλ Όλιβερ να δείχνει από μία κίτρινη κάρτα στον 38χρονο τερματοφύλακα και στον Έλληνα φορ.

