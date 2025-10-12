Δανία - Ελλάδα: Ένταση μετά το 3-1, ο Σμάιχελ τράβηξε τη φανέλα του Ιωαννίδη
Ένταση μετά το γκολ του Τζόλη στο 63', με το οποίο η Εθνική μείωσε σε 3-1 στο ματς με τη Δανία.
Ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε τη μπάλα για να τρέξει στη σέντρα και να ξεκινήσει άμεσα το παιχνίδι και ο Κάσπερ Σμάιχελ τον τράβηξε αψυχολόγητα. Υπήρχε αψιχαμία, νεύρα και ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας επιχείρησε να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του, με τον Άγγλο διαιτητή Μάικλ Όλιβερ να δείχνει από μία κίτρινη κάρτα στον 38χρονο τερματοφύλακα και στον Έλληνα φορ.
Δείτε φωτογραφίες
Δείτε ΕπίσηςΔανία - Ελλάδα: Το γκολ του Τζόλη για το 3-1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.