Δανία - Ελλάδα: Το γκολ του Τζόλη για το 3-1
Στο 63' η Εθνική ομάδα μείωσε σε 3-1 στο «Πάρκεν» με σκόρερ τον Τζόλη μετά από ασίστ του Ιωαννίδη.
Μετά από ένα καταστροφικό πρώτο μέρος στην Κοπεγχάγη, κατά το οποίο η Εθνική έμεινε με τρία γκολ πίσω στο σκορ, οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατάφεραν να μειώσουν στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 63'.
Μετά από ωραία ενέργεια και πάσα του Ιωαννίδη στον Τζόλη, ο τελευταίος από κοντά με δυνατό σουτ τίναξε τα δίχτυα του Σμάιχελ μειώνοντας στο 63' σε 3-1.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.