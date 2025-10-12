Στο 63' η Εθνική ομάδα μείωσε σε 3-1 στο «Πάρκεν» με σκόρερ τον Τζόλη μετά από ασίστ του Ιωαννίδη.

Μετά από ένα καταστροφικό πρώτο μέρος στην Κοπεγχάγη, κατά το οποίο η Εθνική έμεινε με τρία γκολ πίσω στο σκορ, οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατάφεραν να μειώσουν στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 63'.

Μετά από ωραία ενέργεια και πάσα του Ιωαννίδη στον Τζόλη, ο τελευταίος από κοντά με δυνατό σουτ τίναξε τα δίχτυα του Σμάιχελ μειώνοντας στο 63' σε 3-1.