Ελληνίδα οπαδός στην ελληνική σημαία αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών

Η Εθνική ομάδα θα έχει την στήριξη του κόσμου και στο Πάρκεν της Κοπεγχάγης κόντρα στη Δανία.

Μία Ελληνίδα είχε σημαία και σ' αυτήν αναφερόταν η «Δεν έχω οξυγόνο» στα ελληνικά και στα αγγλικά και τη συνδύασε με την ημερομηνία της τραγωδίας στα Τέμπη.

Δείτε τη φωτογραφία