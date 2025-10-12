Δανία - Ελλάδα: Το μήνυμα στη σημαία για τα θύματα των Τεμπών
Ελληνίδα οπαδός στην ελληνική σημαία αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών
Η Εθνική ομάδα θα έχει την στήριξη του κόσμου και στο Πάρκεν της Κοπεγχάγης κόντρα στη Δανία.
Μία Ελληνίδα είχε σημαία και σ' αυτήν αναφερόταν η «Δεν έχω οξυγόνο» στα ελληνικά και στα αγγλικά και τη συνδύασε με την ημερομηνία της τραγωδίας στα Τέμπη.
@Photo credits: eurokinissi, Μάρκος Χουζούρης
