Οι φίλοι της Εθνικής συγκεντρώθηκαν σε κεντρικό σημείο της Κοπεγχάγης κι έκαναν κερκίδα πριν το ματς με τη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Η Εθνική Ελλάδος βρίσκεται στη Δανία εν όψει της αναμέτρησής τους για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του, όπως πάντα, έχουν την αμέριστη στήριξη του κόσμου που ταξιδεύει μαζί με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και είναι δίπλα του στις νίκες και στις ήττες.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του ματς (21:45), μερίδα φιλάθλων της «γαλανόλευκης» μαζεύτηκε σε κεντρικό σημείο της Κοπεγχάγης και άρχισε να... ζεσταίνεται τραγουδώντας συνθήματα και δίνοντας τον παλμό πριν το κρίσιμο παιχνίδι.

Το βίντεο του Gazzetta