Δανία - Ελλάδα: «Γαλανόλευκος» παλμός και στην Κοπεγχάγη (vid)
Η Εθνική Ελλάδος βρίσκεται στη Δανία εν όψει της αναμέτρησής τους για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του, όπως πάντα, έχουν την αμέριστη στήριξη του κόσμου που ταξιδεύει μαζί με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και είναι δίπλα του στις νίκες και στις ήττες.
Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του ματς (21:45), μερίδα φιλάθλων της «γαλανόλευκης» μαζεύτηκε σε κεντρικό σημείο της Κοπεγχάγης και άρχισε να... ζεσταίνεται τραγουδώντας συνθήματα και δίνοντας τον παλμό πριν το κρίσιμο παιχνίδι.
Το βίντεο του Gazzetta
🇬🇷 «Γαλανόλευκη» και η Κοπεγχάγη.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 12, 2025
📍 Αποστολή στη Δανία: Δημήτρης Τομαράς pic.twitter.com/7TeEPdxUVz
