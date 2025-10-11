Σερβία - Αλβανία: Στην ενδεκάδα Ζίβκοβιτς και Στρακόσα, στον πάγκο ο Γιόβιτς
Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποψινή (11/10, 21:45) αναμέτρηση της Σερβίας με την Αλβανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026! Ένα ματς με ηλεκτρισμένο παρελθόν, όπως αναμένεται να είναι η ατμόσφαιρα στο γήπεδο, σε ένα ματς που διεξάγεται στο Λέσκοβατς.
Έντονο όμως είναι και το... ελληνικό στοιχείο. Για την γηπεδούχο Σερβία φανέλα βασικού πήρε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, όπως και ο... πρώην του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Στον πάγκο της ομάδας είναι ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ.
Για την Ένωση βασικός θα αγωνιστεί ο Θωμάς Στρακόσια υπερασπιζόμενος την εστία της Αλβανίας, αλλά και ο άλλοτε παίκτης της Ένωσης Μάριο Μιτάι. Να σημειωθεί ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρότατα λόγω του ιστορικού των συναντήσεων των δύο ομάδων.
Δείτε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων:
🇷🇸🆚🇦🇱 | Стартних 𝟭𝟭 @sportmts #SRBALB #WCQ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WjwekCIhh3— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) October 11, 2025
⚽ Formacioni 🔴⚫ kundër Serbisë— FSHF (@FSHForg) October 11, 2025
🕑 20:45 | 🏟️ "Dubočica"
📺 @digitalb_official & @rtvklan #kombetarja #europeanqualifiers #ForcaShqiperi pic.twitter.com/FPAzhSvDUn
