Με έντονο το... ελληνικό στοιχείο παρατάσσονται Σερβία και Αλβανία στο Λέσκοβατς για την πολύ σημαντική αναμέτρηση των δύο ομάδων (21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποψινή (11/10, 21:45) αναμέτρηση της Σερβίας με την Αλβανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026! Ένα ματς με ηλεκτρισμένο παρελθόν, όπως αναμένεται να είναι η ατμόσφαιρα στο γήπεδο, σε ένα ματς που διεξάγεται στο Λέσκοβατς.

Έντονο όμως είναι και το... ελληνικό στοιχείο. Για την γηπεδούχο Σερβία φανέλα βασικού πήρε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, όπως και ο... πρώην του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Στον πάγκο της ομάδας είναι ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ.

Για την Ένωση βασικός θα αγωνιστεί ο Θωμάς Στρακόσια υπερασπιζόμενος την εστία της Αλβανίας, αλλά και ο άλλοτε παίκτης της Ένωσης Μάριο Μιτάι. Να σημειωθεί ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρότατα λόγω του ιστορικού των συναντήσεων των δύο ομάδων.

Δείτε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων: