Σερβία - Αλβανία: Το παιχνίδι της φωτιάς!

«Οι παλιοί εχθροί δεν γίνονται νέοι φίλοι»

Αναμφίβολα, περισσότερα από λίγα φρύδια σηκώθηκαν ως το ταβάνι στα κεντρικά της FIFA στη Ζυρίχη όταν, τον περασμένο Δεκέμβριο, η Αλβανία και η Σερβία κληρώθηκαν στον ίδιο όμιλο των προκριματικών.

Καμία σύντομη προεπισκόπηση δεν μπορεί να αποδώσει επαρκώς την πολυπλοκότητα και το βάθος της αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο βαλκανικές χώρες. Οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες ήδη από τον 19ο αιώνα, όμως επιδεινώθηκαν ραγδαία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν για τον έλεγχο του Κοσόβου, την οποία η Σερβία θεωρεί λίκνο του πολιτισμού της, αλλά σήμερα κατοικείται σε ποσοστό άνω του 80% από Αλβανούς.

Το 2008, το Κόσοβο με ισχυρή υποστήριξη από την Αλβανία ανακήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία, η οποία αρνείται να το αναγνωρίσει ως κυρίαρχο κράτος. Το θέμα αυτό κυριάρχησε σε κάθε αναμέτρηση μεταξύ Αλβανίας και Σερβίας, αλλά —από τότε που ένας χαοτικός αγώνας των προκριματικών του Euro 2016 διακόπηκε— οι δύο ομάδες είχαν αποφύγει να βρεθούν ξανά αντιμέτωπες, μέχρι την πρόκρισή τους στο Euro 2024. Το Μουντιάλ της Αμερικής μπορεί να υποδεχθεί μια από τις δυο ομάδες. Θα είναι η Αλβανία ή η Σερβία;

«Μπορείτε να μας πάρετε τα εισιτήρια, όχι την καρδιά που χτυπά για την Αλβανία»

Έντεκα χρόνια μετά την καταστροφική τους συνάντηση στο Βελιγράδι, το πραγματικό μέτρο επιτυχίας αυτού του αγώνα ήταν ένα και μόνο: να τελειώσει ομαλά. Στην κατάμεστη Arena Kombëtare, περισσότεροι από 20.000 Αλβανοί κρατούσαν την ανάσα τους, καθώς ο Ρέι Μανάι στεκόταν απέναντι στη μπάλα. Ένα πέναλτι – ίσως τραβηγμένο – αλλά κανείς δεν νοιαζόταν. Αν σκόραρε, ίσως να έσπαζε επιτέλους η κατάρα αυτής της σύγκρουσης.

Ο Μανάι όμως σημάδεψε χαμηλά, πολύ κοντά στον Τζόρτζε Πέτροβιτς. Ο Σέρβος τερματοφύλακας έπεσε σωστά και κράτησε το μηδέν. Το ημίχρονο ήρθε μαζί με αγκαλιές των Σέρβων προς τον ήρωά τους και με τη σιωπή του επιθετικού που έχασε τη στιγμή του.

Το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους και, με βάση το παρελθόν, αυτό από μόνο του ήταν νίκη της λογικής. Κανένα drone, καμία μάχη στις εξέδρες, καμία νύχτα χαοτικής βίας όπως το 2014. Όμως η ειρήνη δεν ήρθε χωρίς ρίσκο. Ο διαιτητής Νταβίντε Μάσα αναγκάστηκε να διακόψει τρεις φορές, καθώς αντικείμενα έπεφταν από τις εξέδρες προς τους Σέρβους παίκτες. Ο Λούκιτς, ο Εράκοβιτς και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δέχτηκαν αντικείμενα, με τον Αλβανό αρχηγό Μπεράτ Τζίμσιτι να καλεί τους οπαδούς του σε ψυχραιμία. Μετά την παρέμβαση της αστυνομίας, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς νέο επεισόδιο με τον Μάσα να αξίζει εύσημα για τη διαχείριση μιας εκρηκτικής κατάστασης.

Έξω από το γήπεδο, το μήνυμα ήταν διαφορετικό. Στην Πυραμίδα των Τιράνων κυμάτιζε ένα πανό που έγραφε: «Οι παλιοί εχθροί δεν γίνονται νέοι φίλοι», κάτω από τη μορφή του Αλβανού αγωνιστή Ελέζ Ισούφι. Οι Tifozat Kuq e Zi, αποκλεισμένοι από το ματς, διαδήλωναν με πανό που έλεγε: «Μπορείτε να μας πάρετε τα εισιτήρια, όχι την καρδιά που χτυπά για την Αλβανία».

Μέσα, η ατμόσφαιρα ήταν κάθε άλλο παρά “φιλική”. Οι Σέρβοι αποδοκιμάστηκαν σε κάθε άγγιγμα της μπάλας, η ένταση φάνηκε σε κάθε βλέμμα. Στο τέλος, κανείς δεν θριάμβευσε, αλλά ίσως αυτό ήταν το ζητούμενο. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η μπάλα και όχι το μίσος είχε τον τελευταίο λόγο.