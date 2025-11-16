Η Ουκρανία πήρε μία «δραματική» νίκη κόντρα στην Ισλανδία και την πρόκριση στα μπαράζ του Μουντιάλ 2026. «Απόλυτη» η Αγγλία, δύο ασίστ ο Ζίβκοβιτς με Σερβία.

4ος Όμιλος

Έκανε το καθήκον της η Γαλλία και έκλεισε με νίκη τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026, απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν με 1-3. Παρότι οι Αζέροι έκαναν την έκπληξη και προηγήθηκαν στο 4ο λεπτό με τον Νταντασόφ, η Γαλλία χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα έφερε «τούμπα» το ματς πριν το ημίχρονο. Ματετά (17') και Ακλιούς (30') ανέτρεψαν την κατάσταση, προτού το αυτογκόλ του Μαχαμανταλίεφ στο 45' διαμορφώσει και το τελικό σκορ.

Ένα ματς για γερά νεύρα και με μόνο ένα εισιτήριο για τα μπαράζ του Μουντιάλ 2026 αυτό ανάμεσα σε Ουκρανία και Ισλανδία, με τους Ουκρανούς να παίρνουν τελικά την νίκη και την πρόκριση στο τελευταίο δεκάλεπτο, με 2-0! Καλύτεροι οι Ουκρανοί -που χρειάζονταν μόνο νίκη- είχαν δοκάρι πριν το ημίχρονο με τον Τσιγκάνκοφ, προτού το ματς πάρει άγρια ομορφιά στα τελευταία λεπτά. Στο 78', η Ισλανδία είχε την ευκαιρία της με τον Πάλσον, αλλά ο Τρουμπίν αποσόβησε το γκολ δίνοντας... ανάσα στην ομάδα του. Λίγο αργότερα, στο 83' ο Ζουμπκόφ με κεφαλιά έβαλε μπροστά την Ουκρανία του Ρεμπρόφ, ενώ πρόκριση «σφραγίστηκε» στις καθυστερήσεις από τον Γκουτσουλάκ. Να σημειωθεί ότι βασικοί για την Ισλανδία αγωνίστηκαν οι Ίνγκασον και Μάγκνουσον, ενώ για τους γηπεδούχους ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στο ματς στο 69'.

Αποτελέσματα

Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία 1-3

Ουκρανία - Ισλανδία 2-0

Τελική Βαθμολογία

1. Γαλλία 6 (16-4) 16

2. Ουκρανία 6 (10-11) 10

3. Ισλανδία 6 (13-11) 7

4. Αζερμπαϊτζάν 6 (3-16) 1

11ος Όμιλος

Τα πάντα είχαν ήδη κριθεί, αλλά όπως και να είχε, το Αλβανία - Αγγλία ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο φιναλίστ του ομίλου. Ενός ομίλου που τα Τρία Λιοντάρια κατάφεραν να φέρουν εις πέρας με τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση. Όχι απλά δεν ηττήθηκαν, αλλά δεν δέχθηκαν ούτε γκολ και φυσικά μέτρησαν οκτώ νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Έγιναν δε, η πρώτη εθνική που καταφέρνει κάτι τέτοια στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ άργησε να πατήσει το πόδι στο γκάζι και στις πρώτες της καλές ευκαιρίες έπεσε πάνω στον Θωμά Στρακόσια της ΑΕΚ που ξεκίνησε ξανά βασικός για την ομάδα του Σιλβίνιο και είχε καλή παρουσία.

Ο Χάρι Κέιν πάντως φρόντισε να κάνει τη δουλειά του όταν του ζητήθηκε και έκρινε το παιχνίδι. Ο Άγγλος φορ άνοιξε το σκορ από κοντά στο 74' και στο 82' με ωραία κεφαλιά μετά την τρομερή σέντρα του Ράσφορντ «κλείδωσε» το τρίποντο.

Νίκη γοήτρου εν όψει της ανασυγκρότησής της για την επόμενη ημέρα της πήρε η αδιάφορη Σερβία, που λύγισε με 2-1 τη Λετονία. Ο Παούνοβιτς ξεκίνησε βασικούς τον Μάρκο Γκρούγιτς και τον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ αλλά και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ και ο τελευταίος έκανε τη διαφορά για τη χώρα του.

Οι Σέρβοι έμειναν πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος αλλά μετά την ανάπαυλα ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ «σέρβιρε» δύο γκολ - το πρώτο μετά από συνεργασία με τον Γιόβιτς - στους Κάταϊ και Στάνκοβιτς και υπέγραψε την ανατροπή και το τρίποντο.

Αποτελέσματα

Αλβανία - Αγγλία 0-2

Σερβία - Λετονία 2-1

Τελική βαθμολογία

1. Αγγλία 8 (22-0) 24

2. Αλβανία 8 (7-5) 14

3. Σερβία 8 (9-10) 13

4. Λετονία 8 (5-15) 5

5. Ανδόρα 8 (3-16) 1