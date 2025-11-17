Τα σερβικά ΜΜΕ αποθέωσαν τον άσο του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ αναφέρθηκαν και στην απόδοση των παικτών της ΑΕΚ Γιόβιτς και Γκρούγιτς.

Η Σερβία επικράτησε 2-1 της Λετονίας το βράδυ της Κυριακής με ανατροπή.

Ο στόχος, όμως, της πρόκρισης στο Μουντιάλ χάθηκε για την ομάδα του Βέλικο Παούνοβιτς. Πρωταγωνιστής της νίκης ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο άσος του ΠΑΟΚ είχε δύο ασίστ κι έφτασε τις 16, ενώ έχει κι ένα γκολ σε 61 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα. Ο Ζίβκοβιτς ήταν βασικός, όπως και ο μέσος της ΑΕΚ Μάρκο Γκρούγιτς, αλλά και ο φορ της Ένωσης Λούκα Γιόβιτς. Ο Γκρούγιτς έφτασε τα 30 ματς με τη Σερβία, χωρίς να έχει γκολ, ενώ ο Γιόβιτς έχει πλέον 50 αγώνες και 11 γκολ.

Τα σερβικά ΜΜΕ στάθηκαν στην απόδοση του Ζίβκοβιτς, ο οποίος με τον Παούνοβιτς κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων το 2015. Στην ίδια ομάδα ήταν και ο Γκρούγιτς. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ από τη θέση του φουλ μπακ που έπαιζε με προπονητή τον Στοϊκοβιτς, αγωνίστηκε εξτρέμ και είχε δύο ασίστ. Για τον Γιόβιτς οι Σέρβοι είχαν μία σχετικά καλή εικόνα, ενώ για τον Γκρούγιτς, τόνισαν ότι έπαιξε απλά με ασφάλεια.

Αναλυτικά η κριτική στην Mozzart για τον Ζίβκοβιτς που έπαιξε και στα 90 λεπτά και τους Γκρούγιτς (85'), Γιόβιτς (80').

Αντρίγια Ζίβκοβιτς

«Νάτο το άμεσο αποτέλεσμα της μετακίνησής του στη φυσική του θέση.Έγραψε δύο ασίστ, όσες συνολικά είχε τα προηγούμενα δύο χρόνια με την Εθνική. Έπαιξε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο. Κρίμα που στο 90ό λεπτό δεν εκμεταλλεύτηκε το τετ α τετ για να σκοράρει, θα είχε ίσως σφραγίσει και την καλύτερή του εμφάνιση με την Εθνική ομάδα».

Λούκα Γιόβιτς

«Έπαιξε 80 λεπτά. Ήταν υπερβολικά συχνά με την πλάτη στραμμένη προς την αντίπαλη εστία. Κατέβαινε πιο πίσω, γινόταν επιλογή πάσας για τους μέσους και έπαιζε με τη μία. Μ' αυτόν ακριβώς τον τρόπο συμμετείχε και στη φάση του γκολ της ισοφάρισης. Ωστόσο, δεν είχε πολλές ευκαιρίες να απειλήσει εκεί όπου είναι πιο επικίνδυνος. Είχε μια καλή φάση ήδη στο 2ο λεπτό και μία ακόμη κεφαλιά μετά από κόρνερ προς το τέλος του αγώνα».

Μάρκο Γκρούγιτς

Αγωνίστηκε μέχρι το 85ο λεπτό. Ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη στο αρχικό σχήμα της Σερβίας. Όσο κι αν είναι αγαπημένος παίκτης του Βέλικο από την «αγαπημένη» του γενιά, φέτος έχει συνολικά μόλις 90 λεπτά συμμετοχής σε δέκα αγωνιστικές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε συχνές επαφές με την μπάλα, αλλά κυρίως επρόκειτο για απλές πάσες του τύπου «εγώ σε εσένα, εσύ σε εμένα». Τον κέρδισε στον αέρα ο Γιαγκόντινσκις στο 82ο λεπτό μετά από κόρνερ, που μπορούσε να γίνει πολύ επικίνδυνο».