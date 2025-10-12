Η Δανία έχει το πάνω χέρι στις αναμετρήσεις με την Εθνική ομάδα. Πότε σημειώθηκε η μοναδική νίκη της γαλανόλευκης με πρωταγωνιστές τον αείμνηστο Νίκο Σαργκάνη και τον σκόρερ Ντίνο Κούη.

Η Ελλάδα έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες με Δανία εντός και Σκωτία εκτός, είναι με την πλάτη στον τοίχο.

Το βράδυ της Κυριακής στο «Πάρκεν» κόντρα στο φαβορί Δανία, η οποία έφυγε με νίκη 3-0 από το Φάληρο, η νίκη είναι μονόδρομος. Ούτε η ισοπαλία κάνει στην Εθνική, σε ό,τι αφορά την πρώτη θέση. Για τη δεύτερη θα υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες. Θα πρέπει να νικήσει τη Σκωτία και τη Λευκορωσία με πολλά γκολ διαφορά και οι Σκωτσέζοι να ηττηθούν εντός κι από τη Δανία την τελευταία αγωνιστική.

Η νίκη, λοιπόν, θα κρατήσει ζωντανή την Εθνική, η οποία δεν έχει καλή παράδοση στη Δανία. Σ' επτά αγώνες έως τώρα οι Σκανδιναβοί έχουν πέντε νίκες, οι δύο πολύ βαριές, ένα ματς έληξε ισόπαλο και η Ελλάδα έχει μόνο μία νίκη. Ήταν η βραδιά που ο αείμνηστος Νίκος Σαργκάνης χαρακτηρίστηκε «φάντομ» από τους Δανούς δημοσιογράφους.

Ήταν τέτοια εποχή, πριν από 45 χρόνια, που η Εθνική πανηγύρισε τη μοναδική της νίκη στην έδρα των Δανών.

Στις 15 Οκτωβρίου 1980 η Ελλάδα ξεκινούσε τη μάχη για πρόκριση στο Μουντιάλ της Ισπανίας το 1982. Η Δανία τότε είχε τον Σίμονσεν, ο οποίος είχε κατακτήσει τη χρυσή μπάλα το 1977 και παίκτες όπως τους Λέρμπι, Έλκιερ, Άρνσεσεν, Μπάστρουπ.

Η Ελλάδα με γκολ του άσου του Άρη Ντίνου Κούη νίκησε 1-0, ενώ ο Σαργκάνης χαρακτηρίστηκε «φάντομ» από τους Δανούς δημοσιογράφους, όταν 73' είχε κάνει μία τρομερή απόκρουση σε σουτ του Σίμονσεν. Η Εθνική, μάλιστα, είχε δοκάρι με τον φορ του ΠΑΟΚ Γιώργο Κωστίκο στην αρχή του ματς, ενώ ακυρώθηκε και γκολ του ίδιου, έπειτα από σουτ του Μαύρου. Το νικητήριο γκολ σημειώθηκε από τον Κούη στο 51'.

Η σύνθεση της Εθνικής στο μοναδικό ματς που νίκησε στη Δανία ήταν η εξής: Σαργκάνης, Κυράστας, Ιωσηφίδης, Φοιρός, Καψής, Λιβαθηνός, Αρδίζογλου, Κούης, Κωστίκος (87' Μητρόπουλος), Δεληκάρης (72' Παράσχος), Μαύρος. Προπονητής τότε ήταν ο Αλκέτας Παναγούλιας.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουν γίνει Οκτώβριο, η Ελλάδα έχει δύο ήττες και τη μοναδική ισοπαλία στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων.

Αναλυτικά η προϊστορία της Εθνικής στη Δανία

Προκριματικά Μουντιάλ 08/10/2005: Δανία - Ελλάδα 1-0

Προκριματικά Μουντιάλ 09/10/1996: Δανία - Ελλάδα 2-1

Προκριματικά Μουντιάλ 17/05/1989: Δανία - Ελλάδα 7-1

Προκριματικά Euro 27/04/1983: Δανία - Ελλάδα 1-0

Προκριματικά Μουντιάλ 15/10/1980: Δανία - Ελλάδα 0-1

Προκριματικά Μουντιάλ 27/10/1965: Δανία - Ελλάδα 1-1

Φιλικό 03/07/1960: Δανία - Ελλάδα 7-2



