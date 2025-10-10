Ελλάδα έχεις ταλέντο, αλλά με τέτοια λάθη και τόσα γκολ πώς να προκριθείς;

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το «σκωτσέζικο ντους» της Εθνικής Ελλάδας, η οποία έχασε στη Γλασκώβη ένα ματς μέσα από τα χέρια της, πιθανότατα και μια ευκαιρία για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σπάνιο ματς απόψε στη Γλασκώβη, αλλά... συμβαίνουν κι αυτά στο ποδόσφαιρο! Κοτζάμ Euro πήρε η Ελλάδα νικώντας Ζιντάν και σία, Νέτβεντ και σία, Ρουί Κόστα και σία. Ε, μια ήττα από τη Σκωτία δεν είναι δα και το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θαύμα της ιστορίας. Είναι, όμως, βάσει της εξέλιξης του αγώνα και της απόδοσης των ομάδων, μια ήττα απρόσμενη, που πληγώνει, πονάει και τζούζει! Διότι η Ελλάδα ήταν ανώτερη, μπορούσε να νικήσει, προηγήθηκε. Και έχασε το ματς με δική της ευθύνη. Απόλυτα δική της ευθύνη. Κι αν τελικά τερματίσει τρίτη σ' αυτόν τον όμιλο – το λέμε από τώρα – θα μιλάμε για μεγάλη αποτυχία.

Καλύτερη, με έλεγχο, χωρίς τα μικρά και απαραίτητα ρίσκα

Η Ελλάδα μετά το πρώτο «αναγνωριστικό» πεντάλεπτο είχε την απόλυτη υπεροχή μέχρι το τέλος του α' μέρους. Μετά, δε τα πρώτα δέκα λεπτά του ματς οι δυο «στρατοί» πήραν τις θέσεις τους σύμφωνες με τις τακτικές των προπονητών. Οι Σκωτσέζοι του Κλαρκ πίσω από την μπάλα. Προσπαθώντας για κάποιο κλέψιμο στη μεσαία γραμμή, κάποια σκόρπια αντεπίθεση με λίγους παίκτες, κάποια στατική φάση. Δεν βρήκε ούτε μισή φάση στο πρώτο 45λεπτο!

Η Εθνική Ελλάδας κατάλαβε γρήγορα τους όρους του ματς. Πολύ «ψηλά» οι δυο ακραίοι μπακ, Τσιμίκας – Βαγιαννίδης. Σταθερά πίσω ο Κουρμπέλης μαζί με Μαυροπάνο – Κουλιεράκη και κοντά του πάντα ο Ζαφείρης για να προσφέρει ασφάλεια στο passing game. Να ένα μικρό ρίσκο που δεν πήρε η Ελλάδα στο α' μέρος: να παίξει πιο «ψηλά» ο Ζαφείρης και να μοιράζεται το χώρο με τον Μπακασέτα, όχι με τον Κουρμπέλη, σε 4-3-3, όχι σε 4-2-3-1. Αλλο ρίσκο που δεν πήρε; Να παίξει περισσότερο ως δεύτερος επιθετικός ο Τζόλης, πιο κοντά στον Παυλίδη, εφόσον ο Τσιμίκας αγωνιζόταν ούτως ή άλλως ως χαφ σε φάση ανάπτυξης.

Αχ, αυτές οι στατικές φάσεις...

Μ' αυτά και μ' αυτά το α' μέρος έκλεισε με την Ελλάδα να έχει 60% κατοχή μπάλας, αλλά μία καθαρή ευκαιρία, αυτή που εγκεφαλικά «έστησε» ως play maker στο 5' ο Μπακασέτας που τελικά σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Παυλίδη που δεν πρόλαβε να την σπρώξει στα δίχτυα από ένα μέτρο...

Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε... χαμούλης και η Ελλάδα πλήρωσε ουσιαστικά τις αμυντικές αδυναμίες της στις στατικές φάσεις έναντι των πιο δυναμικών αντιπάλων της. Τεράστια η γκάφα του Τζολάκη στο 3-1, αλλά το ματς στο 95' είχε κριθεί: θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πιο καθοριστικό ως προς την κακή απόδοσή του ήταν ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις κρίσιμες εναέριες μονομαχίες με τους «Χαιλάντερς».

Η καθοριστική ισοφάριση δυο λεπτά μετά από το 0-1

Το πιο καθοριστικό σημείο του αγώνα ήταν ασφαλώς η ισοφάριση των γηπεδούχων δύο λεπτά μετά το 0-1 του Τσιμίκα στο 62'. «Δεν είχαμε αποφασιστικότητα σ' αυτές τις στατικές φάσεις» είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά σ΄ αυτό το επίπεδο όπου τα πάντα κρίνονται στις στιγμές και στις λεπτομέρειες, μερικές φορές τα λάθη δεν συγχωρούνται! Η Ελλάδα είναι μια σαφώς καλύτερη ομάδα από τη Σκωτία. Δεν αποδείχθηκε, όμως, τόσο «σκληρή» όσο οι Σκωτσέζοι απόψε και στο δικό τους παιχνίδι με τους Δανούς (και μάλιστα στην Κοπεγχάγη), από τους οποίους κατάφεραν να αποσπάσουν ισοπαλία. Κι αν οι στιγμές είναι αυτές που καθορίζουν τα πάντα, ας θυμηθούμε ότι οι Σκωτσέζοι απόψε σκόραραν (χωρίς να έχουν καν άλλη ευκαιρία!) από δύο στατικές φάσεις και ένα σφάλμα του τερματοφύλακα, ενώ η Ελλάδα είχε τρεις καλές φάσεις πριν από το 0-1 κι άλλες δύο μετά το 2-1, με τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα.

Παρασύρθηκαν παίκτες και Ιβάν...

Αμφότεροι έπρεπε να έχουν μπει νωρίτερα στο ματς, αλλά όπως και οι παίκτες, έτσι και ο Ιβάν «παρασύρθηκε» από τη ροή του αγώνα και το 0-1. Επρεπε να μπουν γιατί ο Μασούρας (που έχασε και μια τεράστια ευκαιρία) δεν μπορούσε να «τρυπήσει» την αντίπαλη άμυνα, το ίδιο ίσχυε και για τον Παυλίδη, ο Μπακασέτας πάσχιζε (και τα κατάφερε σε δυο περιπτώσεις) να απεγκλωβιστεί από την... περικύκλωση των «στρατιωτών», με τελικό αποτέλεσμα να... απομένει ο Τζόλης (που έκανε σπουδαίο παιχνίδι!) ως ο μοναδικός που αναστάτωνε, ανακάτευε και μπέρδευε την αντίπαλη άμυνα.

Οι πιθανότητες είναι πια ελάχιστες ακόμα και για τη δεύτερη θέση, αυτή είναι η αλήθεια. Ομως υπάρχει ακόμα μια «ζαριά», την Κυριακή στη Δανία. Αν εκεί κάνει το «μπαμ» η Ελλάδα, τότε ναι, θα γεννηθούν και πάλι ελπίδες, καθώς εν συνεχεία υποδεχόμαστε τη Σκωτία. Με 2/2 νίκες θα χρειαζόμαστε μια τελευταία νίκη επί της Λευκορωσίας για πρώτη ή δεύτερη θέση. Τρελό, ε; Οσο ήταν και το σημερινό παιχνίδι. Αλλά εφόσον το έχουμε δει – από τον ΠΑΟΚ πρόπερσι σε τέσσερα σερί τελευταία ματς των play offs – πρέπει να καταβληθεί η καλύτερη δυνατή προσπάθεια από τους παίκτες και το προπονητικό τιμ. Δίχως αχρείαστες κολακείες και υπερβολικά «χαϊδέματα» από τα media...