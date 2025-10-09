Ο Παντελής Χατζηδιάκος, εξαιτίας στομαχικών διαταραχών έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής για το ματς με τη Σκωτία.

Η Εθνική Ελλάδας μετά τη βαριά ήττα από τη Δανία στο Φάληρο καλείται να βγάλει αντίδραση και να υποτάξει και πάλι τη Σκωτία στη Γλασκώβη, περίπου 6,5 μήνες μετά το θρίαμβο στο «Hampden Park». Περίπου 1,5 ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα (9/10, 21:45) για την 3η αγωνιστική των προκριμαιτκών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός θα πρατάξει τη Γαλανόλευκη σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Τζολάκης στην εστία, με τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Κουρμπέλης - Ζαφείρης θα είναι το δίδυμο στον άξονα, με τον Μπακασέτα στο «10». Μασούρας - Τζόλης εξτρέμ και ο Παυλίδης φορ.

Στην αποστολή δεν βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος. Ο 28χρονος στόπερ της Κοπεγχάγης, είχε στομαχικές ενοχλήσεις από το βράδυ της Τετάρτης και γι' αυτό έμεινε εκτός αποστολής.

Στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Μιχαηλίδης, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ρότα, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Μάνταλος, Γιαννούλης, Σιώπης.