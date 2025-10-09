Ο Στιβ Κλαρκ μαζί με τους παίκτες της Εθνικής Σκωτίας ζητούν... ρεβάνς από την Ελλάδα σύμφωνα με τους Σκωτσέζους δημοσιογράφους. ΓΛΑΣΚΩΒΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δημήτρης Τομαράς.

Οι Σκωτσέζοι ψάχνουν ρεβάνς ή ακόμα και... εκδίκηση από την Ελλάδα για την ήττα των προηγούμενων μηνών σύμφωνα πάντα με τους Σκωτσέζους ρεπόρτερ. Η Εθνική μας προφανώς κοιτάζει το πως θα παίξει εκείνη και δεν ασχολείται με αυτά και ούτε θα καταπιαστεί με την όποια προσέγγιση της αντιπάλου της.

Από την άλλη ο Στιβ Κλαρκ δείχνει να έχει κατασταλάξει στα πλάνα του για το Σκωτία - Ελλάδα. Οι εκτιμήσεις για την 11άδα υπάρχουν ήδη.