Σκωτία - Ελλάδα: Η ενδεκάδα που ετοιμάζει ο Κλαρκ για τον αγώνα κόντρα στην Εθνική μας
Οι Σκωτσέζοι ψάχνουν ρεβάνς ή ακόμα και... εκδίκηση από την Ελλάδα για την ήττα των προηγούμενων μηνών σύμφωνα πάντα με τους Σκωτσέζους ρεπόρτερ. Η Εθνική μας προφανώς κοιτάζει το πως θα παίξει εκείνη και δεν ασχολείται με αυτά και ούτε θα καταπιαστεί με την όποια προσέγγιση της αντιπάλου της.
Από την άλλη ο Στιβ Κλαρκ δείχνει να έχει κατασταλάξει στα πλάνα του για το Σκωτία - Ελλάδα. Οι εκτιμήσεις για την 11άδα υπάρχουν ήδη.
Η επικρατέστερη 11άδα των Σκωτσέζων θα είναι ως εξής: κάτω από τα δοκάρια ο Γκαν. Στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά θα είναι οι Χίκει, Σούταρ, Χάνλεϊ και Ρόμπερτσον. Στο κέντρο θα είναι οι Φέργκιουσον και Γκίλμουρ και πίσω από τον στράικερ Άνταμς θα είναι η τριάδα με τους Γκάνον Ντόακ (ή τον Κρίστι), ΜακΤόμινεϊ και ΜακΓκιν.
