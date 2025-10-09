Η Ελλάδα γυρίζει στο Χάμπτεν Παρκ της Γλασκώβης για ν' αντιμετωπίσει τη Σκωτία στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Μόνο που η νίκη για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ασφαλώς πιο σημαντική τώρα, απ' αυτή του περασμένου Μαρτίου.

Η Ελλάδα τον περασμένο Μάρτιο προκάλεσε τρόμο στη Σκωτία κι ενθουσιασμό σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους.

Οι γαλάζιοι «τρομοκράτες» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν από ακριβώς 200 μέρες σάρωσαν τους Σκωτσέζους με 3-0 κι απόψε επιστρέφουν στον τόπο του... εγκλήματος. Η Εθνική φιλοξενείται από τη σκληροτράχηλη ομάδα του Στιβ Κλαρκ στις 21.45 (Alpha) στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα συνδιοργανώσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς. Το αποψινό ματς, όλοι στη γαλανόλευξη με πρώτο φυσικά τον έμπειρο τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γνωρίζουν ότι είναι ασφαλώς πιο σημαντικό.

Άλλο είναι το διακύβευμα στο Nations League, έστω κι αν αφορά την άνοδο στην Α' κατηγορία και άλλο μία πρόκριση σε Μουντιάλ. Η Εθνική είναι πλέον στο -1 από τη Δανία και τη Σκωτία που βρίσκονται στην πρώτη θέση.

Με μία νίκη η Ελλάδα θ' αφήσει την αποψινή αντίπαλό της πίσω στη βαθμολογία και θα πάει στην Κοπεγχάγη, ώστε την ερχόμενη Κυριακή να παίξει τα ρέστα της για την πρώτη θέση και το εισιτήριο για την αμερικανική ήπειρο. Αν η Εθνική δεν καταφέρει να νικήσει δύσκολα θα μπορέσει να προσπεράσει τη Δανία. Σ' αυτή την περίπτωση, τουλάχιστον, θα είναι σημαντικό να μην ηττηθεί στο Χάμπτεν Παρκ, αφού ο δεύτερος θα έχει μία ακόμα ευκαιρία στα μπαράζ του Μαρτίου 2026.

Σε κάθε περίπτωση, το αποψινό είναι ένα εξαιρετικά κομβικό ματς σ' αυτό το μίνι πρωτάθλημα.

Η παρέλαση στη Γλασκώβη

Η Ελλάδα στις 23 Μαρτίου 2025, λοιπόν, πήγε να παίξει στο Χάμπτεν Παρκ με τη Σκωτία. Στη ρεβάνς της ήττας με 1-0 στο Φάληρο λίγες μέρες νωρίτερα για τα playoffs ανόδου στο Nations League. Ο Γιοβάνοβιτς σ' εκείνο το παιχνίδι δεν δίστασε να κατεβάσει ενδεκάδα με μέσο όρο ηλικίας 22,7 έτη! Με τους Κωνσταντέλια, Καρέτσα, Τζόλη να κάνουν όργια η Ελλάδα επικράτησε άνετα 3-0.

Ο Κωνσταντέλιας έκανε το 1-0 στο 20' σε ασίστ του Βαγιαννίδη. Στο 42' ο άσος του ΠΑΟΚ σέρβιρε στον Καρέτσα κι αυτός μ' έξοχο αριστερό πλασέ έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι για το 2-0. Στο 46' ο Κωνσταντέλιας έκλεψε, έβγαλε εξαιρετική κάθετη στον Τζόλη κι αυτός διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Η σύνθεση της Ελλάδας ήταν η εξής: Τζολάκης, Γιαννούλης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Ζαφείρης, Μουζακίτης (82' Γαλανόπουλος), Κωνσταντέλιας (73' Πέλκας), Καρέτσας (73' Μασούρας), Τζόλης (90' Ρέτσος), Παυλίδης (82' Ιωαννίδης).

Η προϊστορία με Σκωτσέζους

Η αποψινή θα είναι η πέμπτη σύγκρουση της Εθνικής με τη Σκωτία. Οι δύο ομάδες μοιράζονται από δύο νίκες, μία εντός και μία εκτός. Η Εθνική πήρε το πρώτο και το τελευταίο, μέχρι το σημερινό, παιχνίδι, ενώ η Σκωτία επικράτησε στη δεύτερη συνάντηση και στην τρίτη στο Φάληρο με ένα αυστηρό πέναλτι που αξιοποίησε ο ΜακΤόμινεϊ.

Αναλυτικά η προϊστορία των δύο ομάδων.

Plaoffs Nations League 23/03/2025 Σκωτία - Ελλάδα 0-3

Playoffs Nations League 20/03/2025Ελλάδα - Σκωτία 0-1

Προκριματικά Euro 1996 16/08/1995 Σκωτία - Ελλάδα 1-0

Προκριματικά Euro 1996 18/12/1994 Ελλάδα - Σκωτία 1-0

Προκριματικά Μουντιάλ 2026 9/10/25 Σκωτία - Ελλάδα

Προκριματικά Μουντιάλ 2026 15/11/2025 Ελλάδα - Σκωτία

