Πόσους οπαδούς θα έχει η Εθνική κόντρα στην Σκωτία και στη Δανία

Δυναμικό παρών θα δώσουν οι φίλοι της Εθνικής Ομάδας για τα παιχνίδια κόντρα στην Σκωτία (9/10, 21:45) και στην Δανία (12/10, 21:45). ΓΛΑΣΚΩΒΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δημήτρης Τομαράς.

Μία δυάδα σημαντικών αγώνων έχει μπροστά της η Εθνική Ελλάδος , αρχής γενομένης στη Γλασκώβη κόντρα στην Σκωτία (9/10, στις 21:45) και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Κοπεγχάγη για τον αγώνα με τη Δανία (12/10, 21:45).

Είναι δύο παιχνίδια με ιδιαίτερη σημασία στον δρόμο για το Μουντιάλ του 2026 και οι παίκτες Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα είναι μόνοι τους αλλά θα έχουν στο πλευρό τους αρκετούς Έλληνες οπαδούς που θα βρεθούν στις εξέδρες και θα τους στηρίξουν.

Βέβαια, τα πράγματα για τους φίλους της Εθνικής ταξίδεψαν στην Σκωτία δεν ήταν τόσο απλά όσον αφορά το κομμάτι των εισιτηρίων. Συγκεκριμένα, ενώ οι πλατφόρμες για τα εισιτήρια των Ελλήνων είχαν ανοίξει στις 12 Σεπτεμβρίου, χωρίς κάποιον συγκεκριμένο λόγο, οι Σκωτσέζοι έκλεισαν τη διάθεσή τους στις 26 Σεπτέμβρη και με μόλις 800 εισιτήρια να έχουν πουληθεί.

Από την πλευρά της, η Εθνική Ελλάδος δικαιούταν πολλά περισσότερα για το ματς, ωστόσο κάποιοι οπαδοί (500 περίπου) αναγκάστηκαν να πάρουν εισιτήριο σε άλλες θύρες από αυτές που ήταν οι φιλοξενούμενοι. Για την ακρίβεια, θα βρεθούν στις Α2, Α3, Α5 και Α9 και ο συνολικός αριθμός αυτών που θα βρεθεί στο στάδιο θα είναι κοντά στους 1.500.

Από εκεί και πέρα, έχουμε και το παιχνίδι με τη Δανία, όπου τα πράγματα είναι πιο... απλά καθώς οι Έλληνες φίλαθλοι δεν αντιμετώπισαν παρόμοιο πρόβλημα και συνολικά 1.800 έχουν κλείσει θέση για να στηρίξουν την Εθνική Ομάδα.