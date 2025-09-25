Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης όπου αμφότεροι έδωσαν το «παρών» σε πάνελ, ο Ρονάλντο τόνισε πως η «Σελεσάο» χρειάζεται οπωσδήποτε τις υπηρεσίες του 32χρονου στο επερχόμενο Μουντιάλ.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είναι... καθοδόν, ωστόσο οι συζητήσεις γύρω από αυτό ήδη έχουν ξεκινήσει, και στην Βραζιλία φαίνεται πως είναι πιο «έντονες» συγκριτικά με άλλες χώρες. Ο λόγος φυσικά αφορά την παρουσία του Νεϊμάρ.

Ο 32χρονος άσος της Σάντος που επέστρεψε στην πατρίδα του τον περασμένο Φεβρουάριο με σκοπό να βοηθήσει τον σύλλογο που τον ανέδειξε και παράλληλα να προετοιμαστεί όσο καλύτερα δύναται και ο ίδιος ενόψει Μουντιάλ, εγείρει διάφορα ερωτηματικά όσον αφορά την φυσική του κατάσταση αλλά και την ετοιμότητά του. Πράγματα τα οποία ανέφερε -σχετικά- πρόσφατα και ο Κάρλο Αντσελότι, που τόνισε πως ο «Νέι» πρέπει να βρίσκεται σε ιδανική φυσική κατάσταση για να είναι μέλος της αποστολής της «Σελεσάο».

Οι συζητήσεις εντάθηκαν μετά την απόφαση του Ιταλού εκλέκτορα να μην καλέσει τον Νεϊμάρ στο περασμένο «παράθυρο» των προκριματικών, για «λόγους τακτικής» όπως αποκαλύφθηκε, ενώ ο 32χρονος έχει να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο από τον Οκτώβριο του 2023, όταν και τραυματίστηκε εναντίον της Ουρουγουάης. Ωστόσο, φαίνεται πως έχει την απόλυτη στήριξη ενός θρύλου του ποδοσφαίρου της χώρας (και όχι μόνο).

Ο λόγος για τον Ρονάλντο, ο οποίος σε εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν αμφότεροι, μίλησε για την αξία του 32χρονου, αποθεώνοντάς τον και τονίζοντας πως δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν. «Είναι ένας βασικός παίκτης για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Δεν έχουμε άλλον παίκτη σαν τον Νεϊμάρ. Και ελπίζουμε να είναι 100% έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί αν είναι, αναμφίβολα θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα», είπε χαρακτηριστικά ο «R9».

Στη συνέχεια, το «Φαινόμενο» αναφέρθηκε στη δυσκολία του να επανέλθει ένας αθλητής μετά από σοβαρό τραυματισμό, θέλοντας ουσιαστικά και με αυτό τον τρόπο να στηρίξει τον παίκτη της Σάντος.

«Είναι υπερβολή για τη μειοψηφία να πιστεύει ότι παραμελεί τη σωματική του αποκατάσταση. Όποιος έχει παίξει ποδόσφαιρο καταλαβαίνει απόλυτα πόσο δύσκολο είναι να επιστρέψει από τραυματισμό και να ανακτήσει ρυθμό και αυτοπεποίθηση. Είναι εντός προγράμματος. Την επόμενη μέρα, έπαιζα τένις με τη Λουίζα Στεφάνι, την πρωταθλήτρια στο διπλό του Σάο Πάολο Όπεν, και εκείνη έσπασε τον χιαστό σύνδεσμο ταυτόχρονα με τον Νεϊμάρ. Ακόμα αισθάνεται πόνο. Είναι μια σταδιακή διαδικασία».