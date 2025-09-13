Αντσελότι: «Ο Νεϊμάρ πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση για να τον καλέσω στο Μουντιάλ»

Ο εκλέκτορας της «Σελεσάο» παραχώρησε συνέντευξη στο βραζιλιάνικο ESPN και αναφέρθηκε στην περίπτωση του Νεϊμάρ, τον οποίο θα πάρει στο Μουντιάλ αν βρίσκεται στην επιθυμητή φυσική κατάσταση.

Μπορεί να απέχουμε 9 μήνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, και να μην έχουν συμπληρωθεί ούτε οι 20 από τις συνολικά 48 χώρες που θα δώσουν το «παρών», ωστόσο στην Βραζιλία ήδη κινούνται στους ρυθμούς της διοργάνωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης, όπου η πέντε φορές πρωταθλήτρια κόσμου τερμάτισε στην 5η θέση (28β.) ήδη άρχισαν οι συζητήσεις και οι ερωτήσεις για τις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι. Φυσικά, στο επίκεντρο αυτών βρίσκεται το όνομα του Νεϊμάρ, ο οποίος απουσίαζε από το τελευταίο «παράθυρο» των προκριματικών, χωρίς πάντως να αντιμετωπίζει κάποιο τραυματισμό ή να είναι τιμωρημένος.

Σε ερώτηση λοιπόν σχετικά με τον άσο της Σάντος, ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκαθάρισε πως θα τον πάρει στην αποστολή εάν και εφόσον βρίσκεται στην επιθυμητή φυσική κατάσταση, ενώ εξήγησε ότι ο ρόλος του θα είναι περισσότερο ως «10» και όχι ως εξτρέμ, όπως τον έχουμε συνηθίσει.

«Δεν πρόκειται να παρακολουθήσουμε πώς παίζει ο Νεϊμάρ. Όλοι γνωρίζουν το ταλέντο του. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, για να εκμεταλλευτεί το ταλέντο του, ένας παίκτης πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Αν είναι στην καλύτερη του φόρμα, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να μπει στην εθνική ομάδα», είπε ο «Καρλέτο» και συνέχισε αναφέροντας:

«Μίλησα μαζί του. Ήρθε στο ξενοδοχείο πριν από τον αγώνα με την Παραγουάη και το συζητήσαμε. Όλα είναι ξεκάθαρα, η ιδέα παραμένει η ίδια. Θα τον έπαιζα ως επιθετικό μέσο ή επιθετικό. Πρέπει να παίζει κεντρικά, δεν μπορεί να παίξει στα πλάγια επειδή το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί επιθετικούς με φυσική ποιότητα. Μπορεί να παίξει ως επιθετικός μέσος χωρίς κανένα πρόβλημα».