Εθνική Ελλάδας, Κουλιεράκης: Το μήνυμα ανασύνταξης από τον διεθνή στόπερ
Οι διεθνείς παίκτες ήταν πικραμένοι μετά την ήττα από τη Δανία.
Γνωρίζουν ότι πρώτα απ' όλα απογοήτευσαν τους εαυτούς τους, αφού μπορούν να παρουσιάζουν πολύ καλύτερο πρόσωπο απ' αυτό που έδειξαν με τη Δανία. Οι Σκανδιναβοί ήταν ανώτεροι, είχαν καθαρό μυαλό κι επικράτησαν της Εθνικής 3-0 στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», ωστόσο, οι Έλληνες διεθνείς είναι αποφασισμένοι να δώσουν τη μάχη τους για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, μάλιστα, με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο instagram, τόνισε ότι οι παίκτες θα συνεχίσουν να παλεύουν. Αναλυτικά όσα έγραψε ο στόπερ της Βόλφσμπουργκ:
«Μπορεί να μην ξεκινήσαμε όπως θα θέλαμε, αλλά στο ποδόσφαιρο, κάποιες φορές πρέπει να δυσκολευτείς για να πετύχεις. Συνεχίζουμε να παλεύουμε για τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο, για όλους τους Έλληνες, για την Εθνική ομάδα και τον απόλυτο στόχο μας!».
