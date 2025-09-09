Μουντιάλ 2026, Ελλάδα: Σε ένα βράδυ έπεσε από 1ο σε 3ο φαβορί του ομίλου

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπέστη «βαριά» εντός έδρας ήττα από τους Δανούς (0-3. 8/9) και πλέον... έπεσε από 1ο σε 3ο φαβορί για την πρωτιά του ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Η εξαιρετική εμφάνιση και το εμφατικό 5-1 απέναντι στη Λευκορωσία το βράδυ της Παρασκευής (5/9) δημιούργησαν συναισθήματα απόλυτης ευφορίας και χαράς για την Εθνική Ελλάδος, στον δρόμο για το Μουντιάλ του 2026.

Ωστόσο, η πραγματικότητα ήρθε να τα... ισοπεδώσει κατά κάποιον τρόπο. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποκλίθηκε στην ανωτερότητα και ετοιμότητα των Δανών, οι οποίοι πέρασαν με 0-3 από το «Γ. Καραϊσκάκης» για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πλέον, Δανία και Σκωτία βρίσκονται στις δυο πρώτες θέσεις του ομίλου έχοντας από 4 πόντους, έναν περισσότερο από τη «γαλανόλευκη», που στο επόμενο «παράθυρο» των προκριματικών του Οκτωβρίου, αντιμετωπίζει αμφότερες εκτός έδρας. Τα πράγματα σαφώς έχουν δυσκολέψει, κάτι που φαίνεται και στους αριθμούς.

 

Μέσα σε ένα βράδυ (8/9), η Ελλάδα κυριολεκτικά έπεσε από 1ο σε 3ο φαβορί του ομίλου, αφού σύμφωνα με το Football Meets Data «έχασε» 32% πιθανότητες για την κατάληψη της πρωτιάς και 30% για την 2η θέση που οδηγεί στα μπαράζ.

Σύμφωνα με την εν λόγω πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων, η ομάδα του Γιοβάνοβιτς έχει 9.5 Xpts (αναμενόμενοι πόντοι), που της δίνουν 48% πιθανότητες να τερματίσει στην 3η θέση του γκρουπ. Βέβαια, όπως είδαμε, αυτά αλλάζουν ριζικά μέσα σε ένα βράδυ, κάτι που δεν αποκλείεται να συμβεί και τον Οκτώβρη.

