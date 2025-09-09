Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπέστη «βαριά» εντός έδρας ήττα από τους Δανούς (0-3. 8/9) και πλέον... έπεσε από 1ο σε 3ο φαβορί για την πρωτιά του ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Η εξαιρετική εμφάνιση και το εμφατικό 5-1 απέναντι στη Λευκορωσία το βράδυ της Παρασκευής (5/9) δημιούργησαν συναισθήματα απόλυτης ευφορίας και χαράς για την Εθνική Ελλάδος, στον δρόμο για το Μουντιάλ του 2026.

Ωστόσο, η πραγματικότητα ήρθε να τα... ισοπεδώσει κατά κάποιον τρόπο. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποκλίθηκε στην ανωτερότητα και ετοιμότητα των Δανών, οι οποίοι πέρασαν με 0-3 από το «Γ. Καραϊσκάκης» για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πλέον, Δανία και Σκωτία βρίσκονται στις δυο πρώτες θέσεις του ομίλου έχοντας από 4 πόντους, έναν περισσότερο από τη «γαλανόλευκη», που στο επόμενο «παράθυρο» των προκριματικών του Οκτωβρίου, αντιμετωπίζει αμφότερες εκτός έδρας. Τα πράγματα σαφώς έχουν δυσκολέψει, κάτι που φαίνεται και στους αριθμούς.

Μέσα σε ένα βράδυ (8/9), η Ελλάδα κυριολεκτικά έπεσε από 1ο σε 3ο φαβορί του ομίλου, αφού σύμφωνα με το Football Meets Data «έχασε» 32% πιθανότητες για την κατάληψη της πρωτιάς και 30% για την 2η θέση που οδηγεί στα μπαράζ.

🇬🇷 Greece goes from projected 1st to projected 3rd in one night!



Fantastic night for 🇩🇰 Denmark who take back the favorite role.



Good turn of events for 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland as well who climb to projected 2nd!



👉 Change in % to win Group C:



📈 +25% 🇩🇰

📈 +7% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

📉 -32% 🇬🇷



👉 Change… pic.twitter.com/J7wkFWvBvK September 8, 2025

Σύμφωνα με την εν λόγω πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων, η ομάδα του Γιοβάνοβιτς έχει 9.5 Xpts (αναμενόμενοι πόντοι), που της δίνουν 48% πιθανότητες να τερματίσει στην 3η θέση του γκρουπ. Βέβαια, όπως είδαμε, αυτά αλλάζουν ριζικά μέσα σε ένα βράδυ, κάτι που δεν αποκλείεται να συμβεί και τον Οκτώβρη.