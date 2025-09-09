Ήταν ένα 0-3 που προκάλεσε στενάχωρα συναισθήματα στους διεθνείς μας αλλά και στον κόουτς Γιοβάνοβιτς. Ποιοι ήταν όμως οι βασικοί λόγοι για αυτή την στεναχώρια των διεθνών;

Σοκ από αγωνιστικής πλευράς, στεναχώρια και βουβαμάρα. Λέξεις ικανές να περιγράψουν τη συναισθηματική φάση και κατάσταση των διεθνών μας μετά την αρκετά σκληρή ήττα με 0-3 από τη Δανία. Στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα το κλίμα δεν θα μπορούσε να είναι ιδανικό με ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Όπως ήταν λογικό η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα στενάχωρη και δεν υπήρχε διάθεση για πολλά πολλά ή πολλές κουβέντες.

Οι διεθνείς μας πάντως για 2 βασικούς λόγους στεναχωρήθηκαν αισθητά, ξέχωρα από την ήττα και την έκταση του σκορ. Ο πρώτος είχε να κάνει με το γεγονός ότι στο γήπεδο φάνηκε να υπάρχει μεγάλη διαφορά της Εθνικής μας με τη Δανία (που μπορεί να εντοπίστηκε πιο πολύ στον άξονα αλλά ήταν και σε ένα πιο γενικό πλαίσιο) στο αγωνιστικό σκέλος και ενδεχομένως πιο μεγάλη διαφορά από αυτήν που πραγματικά έχουν οι δύο αυτές Εθνικές.

Και ένα 2ο σκέλος είχε να κάνει με ότι τίποτα δεν πήγε καλά. Τίποτα δεν βγήκε για τους διεθνείς στο γήπεδο. Τίποτα απ' όλα όσα προσπάθησαν να κάνουν απέναντι στους Δανούς, που πάντως δεν υπήρχε κανένας λόγος να πανηγυρίσουν με τον τρόπο που το έκαναν και να προκαλέσουν έτσι την αντίδραση της ελληνικής εξέδρας. Φυσικά πάντα σε τέτοιες περιστάσεις υπάρχει και η στεναχώρια διότι παίζεις εντός έδρας και δεν έχει δώσει χαρά στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Να θυμηθούμε πάντως και το τι είπε ο κόουτς Γιοβάνοβιτς μετά τον αγώνα στη συνέντευξη Τύπου της Ελλάδας: «Θα φύγουν όλοι για τις ομάδες τους. Είναι όλοι στενοχωρημένοι για την εικόνα γιατί δεν πρεσβεύει την ποιότητά μας. Όλοι περίμεναν πολλά περισσότερα και ουιαιστικά δεν προσφέραμε τίποτα. Απογητεύσαμε τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και η διαφορά στο γήπεδο των δύο ομάδων ήταν μεγάλη. Μαζί με τη Δανία θα έπρεπε να διεκδικήσουμε την πρόκριση για το Μουντιάλ. Εχουμε τη νοοτροπία για να το διορθώσουμε αυτό. Είναι από τα ματς που δύσκολα τα αναλύσεις. Γιατί δεν είχαμε τίποτα θετικό στον αγώνα.

Η εικόνα της ομάδας εκφράζει ουσιαστικά και τον προπονητή. Επιδιώξαμε με ορισμένες αλλαγές να διορθώσουμε τα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν ήταν δυνατόν. Δεν είμαι σε θέση μία ώρα μετά το ματς να δώσω περισσότερα στοιχεία. Μιλάω με την αίσθηση του ανθρώπου που ήταν στον πάγκο.

Με την εικόνα που είχαμε δεν ήταν και πάντα εύκολο να την αλλάξεις. Η Δανία έχει ποιότητα και θα την έχουμε μπροστά μας μόνιμα. Δεν γίνεται να νιώθουμε τόσο ανασφαλείς στον αγωνιστικό χώρο. Σας είπα ο πρώτος που αισθάνεται μεγαλύτερη ευθύνη είμαι εγώ. Αλλά ακόμα κι ίδιος δεν μπορώ να δω τα πράγματα τώρα τόσο καθαρά. Ήμασταν όλοι σε άσχημη μέρα».