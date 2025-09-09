Σεισμός: Βίντεο από τη δόνηση στη συνέντευξη Τύπου του Γιοβάνοβιτς
Η Αττική ταρακουνήθηκε από τον σεισμό 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια.
Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην γίνει αισθητή η δόνηση και στο Γ. Καραϊσκάκης. Την ώρα που ξεκίνησε τις δηλώσεις του ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για την ήττα της Εθνικής ομάδας από τη Δανία, άρχισε και η δόνηση.
Ήταν ισχυρή, όπως φαίνεται στο βίντεο της Εθνικής ομάδας, η οποία είχε τη συνέντευξη Τύπου σε live streaming. Ο Γιοβάνοβιτς σταμάτησε τις δηλώσεις, όλοι σάστισαν, αλλά δεν υπήρξε κάποιος πανικός, ενώ οι Δανοί δημοσιογράφοι απουσίαζαν.
Δείτε ΕπίσηςΕθνική ομάδα: Σκληρό μεν, αλλά μάθημα
Οι περισσότεροι τρόμαξαν, αφού δεν είναι συνηθισμένοι στους σεισμούς, αλλά ήταν ήρεμοι στη συνέχεια κι αναζητούσαν πληροφορίες για το μέγεθος του σεισμού και το επίκεντρο.
Δείτε τη δόνηση μετά το 26'35''
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.