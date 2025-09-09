Η Αττική ταρακουνήθηκε από τον σεισμό στην Εύβοια και η δόνηση έγινε αισθητή και στην αίθουσα Τύπου του «Γ. Καραϊσκάκης», όταν ξεκινούσε τις δηλώσεις του ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η Αττική ταρακουνήθηκε από τον σεισμό 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην γίνει αισθητή η δόνηση και στο Γ. Καραϊσκάκης. Την ώρα που ξεκίνησε τις δηλώσεις του ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για την ήττα της Εθνικής ομάδας από τη Δανία, άρχισε και η δόνηση.

Ήταν ισχυρή, όπως φαίνεται στο βίντεο της Εθνικής ομάδας, η οποία είχε τη συνέντευξη Τύπου σε live streaming. Ο Γιοβάνοβιτς σταμάτησε τις δηλώσεις, όλοι σάστισαν, αλλά δεν υπήρξε κάποιος πανικός, ενώ οι Δανοί δημοσιογράφοι απουσίαζαν.

Οι περισσότεροι τρόμαξαν, αφού δεν είναι συνηθισμένοι στους σεισμούς, αλλά ήταν ήρεμοι στη συνέχεια κι αναζητούσαν πληροφορίες για το μέγεθος του σεισμού και το επίκεντρο.

