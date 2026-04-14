Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της σημερινής αναμέτρησης της Εθνικής Γυναικών με τα Νησιά Φερόε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Εθνική Γυναικών είναι έτοιμη για την κρίσιμη αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών του 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τα Νησιά Φερόε εκτός έδρας, στις 19:00 ώρα Ελλάδος, με το παιχνίδι να μεταδίδεται απευθείας από την πλατφόρμα του Ertflix.

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται ήδη στα Νησιά Φερόε από το απόγευμα του Μ. Σαββάτου. Παρά το γεγονός ότι οι παίκτριες και το τεχνικό επιτελείο βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους, γιόρτασαν την Ανάσταση και την Κυριακή του Πάσχα στο ξενοδοχείο, μετά την προετοιμασία τους για το σημερινό παιχνίδι.

Η πορεία της Εθνικής μέχρι στιγμής στον 4ο όμιλο της League C είναι κάτι περισσότερο από ικανοποιητική. Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που διεξληχθησαν στην έδρα της «γαλανόλευκης» στο Ηράκλειο, η Ελλάδα πέτυχε το απόλυτο επικρατώντας της Γεωργίας με 3-0 και των Νησιών Φερόε με 2-0.

Έχοντας συγκεντρώσει έξι βαθμούς μέχρι στιγμής, μια νέα νίκη σήμερα απέναντι στα Νησιά Φερόε θα είναι αρκετή ώστε να στείλει την Εθνική μας στην κορυφή της βαθμολογίας στον όμιλό της. Η πρωτιά αυτή είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς οδηγεί στην άνοδο στη League B και δίνει το εισιτήριο για τον πρώτο γύρο των playoff της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.