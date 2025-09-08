Γιαμάλ: Η στιγμή που καταλαβαίνει πως έχασε το διαβατήριό του (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ παρά την θριαμβευτική νίκη της χώρας του επί της Τουρκίας, δε μπόρεσε να το χαρεί καθώς έχασε το διαβατήριο του.

Οι Ισπανοί είχαν επιβιβαστεί στο λεωφορείο και ενώ ήταν έτοιμοι να αναχωρήσουν, με προορισμό το αεροδρόμιο για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ο νεαρός παίκτης της Μπαρτσελόνα κατάλαβε οτι δεν είχε μαζί το συγκεκριμένο έγγραφο, με αποτέλεσμα να κατέβει από το πούλμαν.

Ο οδηγός άνοιξε τον αποθηκευτικό χώρο, έβγαλε την βαλίτσα του, αλλά δεν το βρήκε, ενώ ξαναγύρισε και στα αποδυτήρια μήπως το βρεί εκεί.

Ούτε εκεί ήταν όμως...