Γιαμάλ: Η στιγμή που καταλαβαίνει πως έχασε το διαβατήριό του (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ παρά την θριαμβευτική νίκη της χώρας του επί της Τουρκίας, δε μπόρεσε να το χαρεί καθώς έχασε το διαβατήριο του.

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχασε το διαβατήριο του στο Ικόνιο και δεν κατάφερε να χαρεί την θριαμβευτική νίκη της Ισπανίας απέναντι στην Τουρκία 6-0.

Οι Ισπανοί είχαν επιβιβαστεί στο λεωφορείο και ενώ ήταν έτοιμοι να αναχωρήσουν, με προορισμό το αεροδρόμιο για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ο νεαρός παίκτης της Μπαρτσελόνα κατάλαβε οτι δεν είχε μαζί το συγκεκριμένο έγγραφο, με αποτέλεσμα να κατέβει από το πούλμαν.

Ο οδηγός άνοιξε τον αποθηκευτικό χώρο, έβγαλε την βαλίτσα του, αλλά δεν το βρήκε, ενώ ξαναγύρισε και στα αποδυτήρια μήπως το βρεί εκεί.

Ούτε εκεί ήταν όμως...

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

