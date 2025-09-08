Γιαμάλ: Η στιγμή που καταλαβαίνει πως έχασε το διαβατήριό του (vid)
Ο Λαμίν Γιαμάλ έχασε το διαβατήριο του στο Ικόνιο και δεν κατάφερε να χαρεί την θριαμβευτική νίκη της Ισπανίας απέναντι στην Τουρκία 6-0.
Οι Ισπανοί είχαν επιβιβαστεί στο λεωφορείο και ενώ ήταν έτοιμοι να αναχωρήσουν, με προορισμό το αεροδρόμιο για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ο νεαρός παίκτης της Μπαρτσελόνα κατάλαβε οτι δεν είχε μαζί το συγκεκριμένο έγγραφο, με αποτέλεσμα να κατέβει από το πούλμαν.
Ο οδηγός άνοιξε τον αποθηκευτικό χώρο, έβγαλε την βαλίτσα του, αλλά δεν το βρήκε, ενώ ξαναγύρισε και στα αποδυτήρια μήπως το βρεί εκεί.
Ούτε εκεί ήταν όμως...
🚨 Lamine Yamal lost his passport in Turkey.— Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) September 7, 2025
After the match, Lamine Yamal spent a long time looking for his passport, even returning to the locker room to check there as well, but he left the stadium without finding it. @beyazfutbol ‼️
pic.twitter.com/V4Wf5gNsln
