Η εντυπωσιακή πρεμιέρα της Ελλάδας κόντρα στην Λευκορωσία και η γκέλα της Δανίας έκαναν την Εθνική φαβορί για την πρώτη θέση.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής του ομίλου της Εθνικής Ελλάδος στα προκριματικά του Μουντιάλ δεν ζέσταναν απλώς έτι περισσότερο τους Έλληνες φιλάθλους, που ήταν ήδη κάτι παραπάνω από... ψημένοι με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά άλλαξαν και τις ισορροπίες στο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Μετά την πεντάρα που έριξε η Εθνική Ελλάδος στην Λευκορωσία (5-1) και την εντός έδρας ισοπαλία της Δανίας με την Σκωτία (0-0), ο αλγόριθμος του Football Meets Data έδειξε πως άλλαξε άρδην η κατάσταση στην κούρσα για την κατάκτηση της πρωτιάς του ομίλου και της απευθείας πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Οι πιθανότητες της Εθνικής Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 12%, εκείνες της Σκωτίας κατά 3% ενώ αυτές των Δανών έπεσαν κατά 15%. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει 51% για να κατακτήσει την πρώτη θέση, η Δανία 34%, η Σκωτία 14% ενώ η Λευκορωσία μόλις 0,3%.

💥 Big turn of events in Group C tonight!



🇬🇷 Greece now projected to qualify directly, capitalizing on the 🇩🇰 v 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 draw in Copenhagen!



👉 Change in % to win Group C:



📈 +12% 🇬🇷

📈 +3% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

📉 -15% 🇩🇰



👉 Change in % to finish Top 2:



📈 +8% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

📈 +3% 🇬🇷

📉 -11% 🇩🇰



🚨 Try out… pic.twitter.com/FCtgXvKFwy September 5, 2025

Υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Δευτέρα (08/09) την Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 2η αγωνιστική και σε περίπτωση νίκης θα αυξήσει έτι περαιτέρω τις πιθανότητές της όντας πλέον φαβορί.