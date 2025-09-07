Ο Κριστιάνο Ρονάλντο που πέρασε τον Μέσι και ο απρόσμενος πρώτος σκόρερ σε προκριματικά Μουντιάλ που κυνηγάει

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέρασε τον Μέσι με τα δύο γκολ που σκόραρε κόντρα στην Αρμενία κι έχει βάλει... πλώρη για την πρωτιά, εκεί που τον περιμένει ένας άγνωστος αντίπαλος.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν βασικός πρωταγωνιστής στην επιβλητική νίκη που πέτυχε το βράδυ του Σαββάτου (06/09) η Πορτογαλία στην έδρα της Αρμενίας με 5-0, αφού εκείνος σημείωσε τα δύο από τα πέντε τέρματα της ομάδας του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αρχικά σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 21' από ασίστ του Νέτο κι έπειτα έκανε το 0-4 στο 46' προτού αποχωρήσει ως αλλαγή από το παιχνίδι δώδεκα λεπτά αργότερα δίνοντας την θέση του στον Γκοανσάλο Ράμος.

Με τα δύο αυτά γκολ που σημείωσε ο 40χρονος Πορτογάλος επιθετικός έφτασε τα 38 σε επίπεδο προκριματικών Μουντιάλ στα 48 παιχνίδια που έχει παίξει, ανεβαίνοντας δεύτερος και πέρασε έτσι στην σχετική κατηγορία τον Λιονέλ Μέσι που έχει 36 σε 72 παιχνίδια.

Τώρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο χρειάζεται ακόμη ένα τέρμα για να φτάσει στην πρώτη θέση και δύο για να προσπεράσει, εκεί όπου βρίσκεται ένας παίκτης που κανείς δεν θα περίμενε. Ο λόγος για τον Κάρλος Ρουίζ από την Γουατεμάλα, ο οποίος όντας πια 45 ετών έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο, όμως κατέχει αυτή την ιστορική πρωτιά με 39 τέρματα σε 47 παιχνίδια.

Να σημειωθεί πως έχει αγωνιστεί για έναν στην ομάδα του Άρη, από τον Γενάρη του 2010, όταν και τον απέκτησε από την Πουέμπλα, μέχρι τον Γενάρη του 2011 οπότε κι έφυγε ελεύθερος για την Φιλαδέλφεια, μετά από 25 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ.