Κριστιάνο Ρονάλντο: Έσπρωξε θαυμαστή που πήγε να βγάλει μαζί του φωτογραφία
Σάλος έχει ξεσπάσει στα πορτογαλικά Μέσα με αφορμή ένα βίντεο που κυκλοφόρησε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ βρίσκεται μαζί με την εθνική Πορτογαλίας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ωστόσο ο ίδιος βρέθηκε για ακόμα μία φορά προ εκπλήξεως όταν οπαδός τον πλησίασε από το πουθενά.
Ο φίλαθλος φάνηκε πως προσπάθησε να βγάλει σέλφι με τον Ρονάλντο, ωστόσο η προσωπική του ασφάλεια δεν αντέδρασε άμεσα, με τον 40χρονο να αιφνιδιάζεται και να σπρώχνει το άτομο που βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής.
Εμφανώς εκνευρισμένος συνέχισε να περπατάει μαζί με τους συμπαίκτες του, ενώ οι σεκιούριτι απομάκρυναν το άτομο που τον ακούμπησε στο ξενοδοχείο όπου διαμένει με την υπόλοιπη αποστολή.
