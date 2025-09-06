Μπακασέτας στα αποδυτήρια πριν από τη σέντρα με τη Λευκορωσία: «Τα είπαμε, τα ξεκαθαρίσαμε παιδιά...»
Η Εθνική ξεκίνησε με το δεξί στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 5-1 της Λευκορωσίας στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δίνουν μία ανεπανάληπτη παράσταση.
Ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες της αναμέτρησης της Παρασκευής (5/9) και αρχηγός της «γαλανόλευκης», ο Τάσος Μπακασέτας, φρόντισε να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του ώστε να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να πάρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κόντρα στους Λευκορώσους.
Όσα είπε ο Μπακασέτας στα αποδυτήρια
«Πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Τα είπαμε όλα τα ξεκαθαρίσαμε παιδιά. Έχουμε το πλάνο μας και το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα είναι να έχουμε υπομονή. Ψυχραιμία στο παιχνίδι μας, ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Από το πρώτο λεπτό πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Συγκεντρωμένοι και με αυτοπεποίθηση να πάρουμε τον κόσμο με εμάς».
Όλα ξεκινούν από την καρδιά 💙— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 6, 2025
📍 Αποδυτήρια: Γεώργιος Καραϊσκάκης
🕒 Λίγο πριν την έναρξη: 21:34
⚽ Προκριματικά Μουντιάλ: Ελλάδα 5-1 Λευκορωσία#dressingroom #captain #Mpakasetas #ethnikiomada #europeanqualifiers #greatstart pic.twitter.com/LTq3hPwDii
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αυτά είναι τα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ: Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα για υποψήφια πρωταθλήτρια κόσμου
- Ο Γκρομίκο της Καϊράτ στο Gazzetta: «Όλα είναι πιθανά απέναντι στον Ολυμπιακό, στο Καζακστάν γράψαμε ιστορία»
- Λατρεία για την Εθνική του Ιβάν: Ολοταχώς για sold-out με Δανία, πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας