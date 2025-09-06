Μπακασέτας στα αποδυτήρια πριν από τη σέντρα με τη Λευκορωσία: «Τα είπαμε, τα ξεκαθαρίσαμε παιδιά...»

Ο Τάσος Μπακασέτας ως αρχηγός έδωσε το σύνθημα στους συμπαίκτες του στην Εθνική, πριν την «πεντάρα» απέναντι στη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η Εθνική ξεκίνησε με το δεξί στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 5-1 της Λευκορωσίας στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δίνουν μία ανεπανάληπτη παράσταση.

Ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες της αναμέτρησης της Παρασκευής (5/9) και αρχηγός της «γαλανόλευκης», ο Τάσος Μπακασέτας, φρόντισε να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του ώστε να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να πάρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κόντρα στους Λευκορώσους.

Όσα είπε ο Μπακασέτας στα αποδυτήρια

«Πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Τα είπαμε όλα τα ξεκαθαρίσαμε παιδιά. Έχουμε το πλάνο μας και το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα είναι να έχουμε υπομονή. Ψυχραιμία στο παιχνίδι μας, ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Από το πρώτο λεπτό πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Συγκεντρωμένοι και με αυτοπεποίθηση να πάρουμε τον κόσμο με εμάς».