Ο Γκρομίκο της Καϊράτ στο Gazzetta: «Όλα είναι πιθανά απέναντι στον Ολυμπιακό, στο Καζακστάν γράψαμε ιστορία»

Ο Βάλερι Γκρομίκο μίλησε στο Gazzetta για την ήττα της Λευκορωσίας από την Ελλάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, αλλά και για την κλήρωση της Καϊράτ με τον Ολυμπιακό στο Champions League.

Των Νίκου Κικίδη και Βασιλικής Μπαρτζιώτη

Η Ελλάδα υπέταξε τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να στήνει πάρτι και να διαλύει την αντίπαλό του με 5-1. Στην πλευρά των φιλοξενούμενων αγωνίστηκε ως βασικός και ο Βάλερι Γκρομίκο, ο οποίος θα απασχολήσει και στο μέλλον την ελληνική επικαιρότητα.

Ο Λευκορώσος μέσος, άλλωστε, αποτελεί μέλος του θαύματος της Καϊράτ, της ομάδας από το Καζακστάν που κατάφερε να ντυθεί ως νέα Σταχτοπούτα στα προκριματικά και να βρεθεί για πρώτη φορά σε τελική φάση του Champions League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει στο μακρινό Αλμάτι τον Ολυμπιακό στις 9 Δεκεμβρίου.

Μετά το φινάλε του αγώνα ο Γκρoμίκο μίλησε στο Gazzetta για το «θαύμα» της Καϊράτ και τη σημασία του προς το ποδόσφαιρο του Καζακστάν, τα συναισθήματα του γύρω από την κλήρωση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ κλήθηκε να απαντήσει στο αν μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην έδρα τους τον Ολυμπιακό.

«Όλα είναι πιθανά απέναντι στον Ολυμπιακό»

Ένα σχόλιο για το ματς με την Ελλάδα, σας εξέπληξε σήμερα η εμφάνιση των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς;

«Είχαμε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, δεν κάναμε το καλύτερο παιχνίδι και μετά από αυτό ήταν δύσκολο να ανακάμψουμε και να επιστρέψουμε στο ματς. Ξέρουμε ότι παίξαμε απέναντι σε μία ομάδα υψηλού επιπέδου και περιμέναμε να πιεστούμε. Το πώς έπαιξαν και το επίπεδό τους δεν ήταν κάτι που μας εξέπληξε».

Είσαι παίκτης της Καϊράτ, προτιμούσες τον Ολυμπιακό για αντίπαλο στο Champions League ή ήθελες να τον αποφύγεις; Πώς νιώθεις με την κλήρωση;

«Όλες οι κορυφαίες ομάδες παίζουν στο Champions League, οπότε οποιαδήποτε ομάδα έχει καταφέρει να προκριθεί εκεί είναι μία υπολογίσιμη αντίπαλος. Επομένως, είναι δύσκολο να σχολιάσω το αν είμαι ευχαριστημένος από αυτήν την κλήρωση και αν θα ήθελα να παίξω απέναντι στον Ολυμπιακό. Θα έλεγα ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την κλήρωσή μας γενικότερα και ανυπομονώ να ξεκινήσει η διοργάνωση».

Πιστεύεις ότι η Καϊράτ μπορεί να πάρει κάτι από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό;

«Η ίδια ερώτηση θα μπορούσε να γίνει κι αν παίζαμε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας που είναι επίσης μία καλή ομάδα, είναι ποδόσφαιρο άρα ποτε δεν ξερεις τι μπορεί να γίνει. Όλα είναι πιθανά απέναντι στον Ολυμπιακό».

Πώς βλέπει ο κόσμος του Καζακστάν την επιτυχία της Καϊράτ και την είσοδό της στο Champions League φέτος;

«Στο Καζακστάν είναι σαν να γράψαμε ιστορία, είναι η πρώτη φορά που κάποια ομάδα πέρασε στην τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης. Όλοι είναι ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα αυτό επειδή δεν είναι μόνο η επιτυχία της Καϊράτ είναι επιτυχία για το ποδόσφαιρο της χώρας γενικότερα».