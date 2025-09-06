Η απολαυστική Ελλάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η «πεντάρα» επί της Λευκορωσίας στα πρωτοσέλιδα της ημέρας.

Sportday: Κοντσέρτο για πολυβόλα! Χορταστικό σόου από την Εθνική που «γάζωσε» στο Καραϊσκάκη την ανύμπορη Λευκορωσία.

Livesport: Τί απόλαυση Θεε μου! Ο τρομερή Ελλαδάρα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διέλυσε τη Λευκορωσία και έστειλε μήνυμα ότι αυτή η πρόκριση σε Μουντιάλ δεν της ξεφεύγει.

Φως των σπορ: Μπαλάρα και απόλαυση! Καταιγιστική η Ελλάδα σάρωσε 5-1 τη Λευκορωσία και ξεκίνησε με... το δεξί το ταξίδι της για το Μουντιάλ του 2026.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Παραμιλάνε με την Εθνική. Κυρίαρχη και απολαυστική, ονειρεύεται μεγάλες διακρίσεις. Άφωνη η Ευρώπη με τα κατορθώματα της Ελλάδας.

Ώρα των σπορ: Παίρνει μπρος! Ο Γκρούγιτς προπονήθηκε κανονικά στα Σπάτα και θα παίξει στο φιλικό της Δευτέρας με τον ΠΑΣ.