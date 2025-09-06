Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (6/9) στο Gazzetta
Sportday: Κοντσέρτο για πολυβόλα! Χορταστικό σόου από την Εθνική που «γάζωσε» στο Καραϊσκάκη την ανύμπορη Λευκορωσία.
Livesport: Τί απόλαυση Θεε μου! Ο τρομερή Ελλαδάρα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διέλυσε τη Λευκορωσία και έστειλε μήνυμα ότι αυτή η πρόκριση σε Μουντιάλ δεν της ξεφεύγει.
Φως των σπορ: Μπαλάρα και απόλαυση! Καταιγιστική η Ελλάδα σάρωσε 5-1 τη Λευκορωσία και ξεκίνησε με... το δεξί το ταξίδι της για το Μουντιάλ του 2026.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Παραμιλάνε με την Εθνική. Κυρίαρχη και απολαυστική, ονειρεύεται μεγάλες διακρίσεις. Άφωνη η Ευρώπη με τα κατορθώματα της Ελλάδας.
Ώρα των σπορ: Παίρνει μπρος! Ο Γκρούγιτς προπονήθηκε κανονικά στα Σπάτα και θα παίξει στο φιλικό της Δευτέρας με τον ΠΑΣ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Λατρεία για την Εθνική του Ιβάν: Ολοταχώς για sold-out με Δανία, πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας
- Η απίθανη αντίδραση του Γιοβάνοβιτς σε ερώτηση: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»
- Παραμιλά και η UEFA με τον Καρέτσα: «Είναι μόνο 17 χρονών!»