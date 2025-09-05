Ελλάδα - Λευκορωσία: Οι πανηγυρισμοί στα γκολ των Καρέτσα - Παυλίδη από την εξέδρα (vid)
Με τον καλύτερο δυνατό ξεκίνησε ο αγώνας της Εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Λευκορωσία! Μόλις στο 3΄του ματς ο Παυλίδης έκανε την παράλληλη μπαλιά στον κενό χώρο, εκεί όπου... παραμόνευε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για να σκοράρει και να προκαλέσει φρενίτιδα στη γαλανόλευκη εξέδρα.
Στο 17' οι δυο τους αντάλλαξαν ρόλους, με τον Καρέτσα να σηκώνει τη μπάλα και να σερβίρει για το κεφάλι του Παυλίδη, ο οποίος έγραψε το 2-0 με καρφωτή κεφαλιά.
Δείτε τη στιγμή των πανηγυρισμών, όπως καταγράφηκε από την κάμερα του Gazzetta:
