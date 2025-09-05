Τριαρές για Βραζιλία και Αργεντινή, βασικός ο Πελίστρι στη νίκη της Ουρουγουάης (vid)

Αργεντινή και Βραζιλία πετύχαν νίκες με 3-0 απέναντι σε Βενεζουέλα και Χιλή, ενώ αντίστοιχη άνετη επικράτηση είχε και η Ουρουγουάη του βασικού Φακούντο Πελίστρι κόντρα στο Περού.

Προτελευταία στροφή στα προκριματικά του Μουντιάλ της Νότιας Αμερικής, με τις θέσεις που δίνουν απευθείας πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης να έχουν καπαρωθεί και να γίνεται μεγάλη μάχη μεταξύ Βενεζουέλας και Βολιβίας για την 7η, που οδηγεί στα Play Offs.

Η Αργεντινή κέρδισε με 3-0 την Βενεζουέλα στο πιθανότατα τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με την «αλμπισελέστε», όπως δήλωσε και ο ίδιος ο αρχηγός της και συνεχίσε τον... υγιεινό περίπατο που κάνει στα προκριματικά αυτά μένοντας πρώτη με δέκα βαθμούς από την Βραζιλία.

Ο σούπερ σταρ της εθνικής Αργεντινής άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό μετά από ασίστ του Άλβαρες μ' ένα... άρρωστο σκάψιμο. Στο δεύτερο μέρος ο Λαουτάρο Μαρτίνες, δύο λεπτά (76') αφότου μπήκε αλλαγή, διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, με τον Μέσι να κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό της χώρας του κάνοντας το 3-0 στο 80ο λεπτό.

Η Βραζιλία από την άλλη κέρδισε κι εκείνη εύκολα με 3-0 την Χιλή. Ο Εστεβάο άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό με ωραίο αεροπλανικό τελείωμα πάνω στην γραμμή. Οι Πακετά και Μπρούνο Γκιμαράες με τα γκολ που σημείωσαν στο 72' και στο 76' τελείωσαν την δουλειά.

Η Ουρουγουάη έριξε επίσης τριάρα στο Περού, με τον Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα του Μαρσέλο Μπιέλσα. Ο Αγκίρε πέτυχε το πρώτο γκολ για την «Σελέστε» στο 14ο λεπτό με ωραία κεφαλιά. Ο ντε Αρασκαέτα με πολύ δυνατό τελείωμα μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0 και το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Βίνας με ωραίο τελείωμα από το ύψος του πέναλτι. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού αποχώρησε ως αλλαγή από το παιχνίδι στο 77ο λεπτό δίνοντας την θέση του στον Ζαλαζάρ.

Η Κολομβία πέτυχε κι εκείνη μία εύκολη νίκη φιλοδωρώντας με τρία γκολ την Βολιβία. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Χάμες Ροντρίγκες έβαλε το πρώτο γκολ στο 31ο λεπτό, με τους Κόρντομπα (74') και Κιντέρι (83') να ακολουθούν το παράδειγμά τους και να διαμορφώνουν το τελικό 3-0. Στο 0-0 έμειναν Παραγουάη και Εκουαδόρ.

Βαθμολογία προκριματικών Νοτίου Αμερικής (17/18 αγων.)