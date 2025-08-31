O Γιοβάνοβιτς κάλεσε στην Εθνική τον Γιώργο Κυριακόπουλο

Η Εθνική Ελλάδος ανακοίνωσε πως κλήθηκε εκτάκτως ο Γιώργος Κυριακόπουλος για τα παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία.

Ο τραυματισμός του Δημήτρη Γιαννούλη προβλημάτισε τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος αποφάσισε να καλέσει και τον Γιώργο Κυριακόπουλο του Παναθηναϊκού για τα παιχνίδια που θα δώσει η Ελλάδα τον Σεπτέμβριο.

Η Εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Λευκορωσία στις 5 του μήνα εντός έδρας και στις 8 θα κοντραριστεί με την Δανία όντας επίσης γηπεδούχος στα πλαίσια των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026.

Με την κλήση του αυτή ο 29χρονος Έλληνας αριστερός μπακ κεφαλαιοποίησε το καλό ξεκίνημα που έκανε στην σεζόν με τον Παναθηναϊκό κι έτσι θα έχει την ευκαιρία να... αυγατίσει τις οκτώ συμμετοχές που μετράει μέχρι στιγμής με την Εθνική ομάδα.