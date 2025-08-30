Άτυχος στάθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης στην αναμέτρηση της Άουγκσμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου, καθώς τραυματίστηκε στον αριστερό του μηρό προκαλώντας ανησυχία στο «στρατόπεδο» της Εθνικής ενόψει των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026.

Οι δύο ομάδες αγωνίζονταν για την 2η αγωνιστική της Bundesliga και ο Έλληνας αριστερός μπακ ξεκίνησε βασικός για τους γηπεδούχους. Ωστόσο στάθηκε άτυχος στο δεύτερο ημίχρονο, αποχωρώντας από το παιχνίδι με πρόβλημα στον αριστερό του μηρό. Στην προσπάθειά του να προλάβει τον Ολίσε, ο Γιαννούλης ένιωσε τράβηγμα και αμέσως σήκωσε το χέρι του προς τον πάγκο, προτού πέσει στο έδαφος για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο ίδιος αποχώρησε απογοητευμένος από τον αγωνιστικό χώρο στο 64ο λεπτό.