Γιαννούλης: Τραυματίστηκε στον αριστερό του μηρό, προβληματισμός στην Εθνική
«Καμπανάκι» για την Εθνική Ελλάδας με τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη στην αναμέτρηση Άουγκσμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου, ενόψει των αναμετρήσεων με Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Οι δύο ομάδες αγωνίζονταν για την 2η αγωνιστική της Bundesliga και ο Έλληνας αριστερός μπακ ξεκίνησε βασικός για τους γηπεδούχους. Ωστόσο στάθηκε άτυχος στο δεύτερο ημίχρονο, αποχωρώντας από το παιχνίδι με πρόβλημα στον αριστερό του μηρό. Στην προσπάθειά του να προλάβει τον Ολίσε, ο Γιαννούλης ένιωσε τράβηγμα και αμέσως σήκωσε το χέρι του προς τον πάγκο, προτού πέσει στο έδαφος για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο ίδιος αποχώρησε απογοητευμένος από τον αγωνιστικό χώρο στο 64ο λεπτό.
#Dimi muss runter, der Oberschenkel hat bei unserer Nummer 13 zugemacht. #Wagner ergreift die Chance und wechselt gleich doppelt 🔄:— FC Augsburg (@FCAugsburg) August 30, 2025
⬅️ #Saad, #Giannoulis
➡️#Tietz, #Kade
63' | 1:3 | #FCAFCB pic.twitter.com/D5c7fvrM0a
