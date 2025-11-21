Πογέτ για τον Φορτούνη: «Καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, ήταν ειλικρινής μαζί μου»

Ο άλλοτε προπονητής της Εθνικής μας ομάδας σε συνέντευξή του στάθηκε και στον Κώστα Φορτούνη αλλά και στον ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας του Ολυμπιακού.

Ο Γκουστάβο Πογέτ μίλησε στη δημοσιογράφο Αμάντα Φούντη και εκεί δέχθηκε ερωτήσεις για αρκετά θέματα. Μιλώντας για τον Κώστα Φορτούνη ο άλλοτε ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας σχολίασε ότι «ο Κώστας είναι ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Χωρίς αμφιβολία. Τον ήξερα. Είχε έναν μακροχρόνιο τραυματισμό και δεν μπορούσε να παίξει (εννοεί για τότε που ήταν εκείνος προπονητής).

Τον περιμέναμε για να επανέλθει για να τον καλέσουμε. Τον είδαμε όταν παίξαμε εκείνο το παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν Γιβραλτάρ και ένα φιλικό. Ήταν η κατάλληλη ευκαιρία να τον φέρουμε πίσω. Εγώ νομίζω πώς μας 'κόστισε' στο να είναι στα καλύτερά του. Αυτή είναι η γνώμη μου και σέβομαι οποιαδήποτε άλλη γνώμη. Για να αποδώσει με τον καλύτερό του εαυτό και να δώσει το καλύτερο πρέπει να παίξει ελεύθερα. Πρέπει να τον αφήσεις ελεύθερο.

Για να έχω λοιπόν στην ομάδα μου έναν παίκτη που παίζει με αυτόν τον ρόλο, πρέπει να δουλεύει πολύ με τους άλλους και να καλύπτει ο ένας τον άλλον, γιατί θα παίξει παντού και θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε στη θέση που παίζει. Αναφέροντας λοιπόν αυτό, εάν ήμουν προπονητής του Ολυμπιακού και είχα τον Κώστα μαζί μου και έπρεπε να παίξει, θα έπρεπε να δουλέψω πολύ μαζί του για να τον διευκολύνω στο να αποδώσει και να μας κάνει να κερδίζουμε τα παιχνίδια.

Όμως στην Εθνική ομάδα με τρεις μέρες προπόνηση είναι αδύνατο κάτι τέτοιο. Οπότε η μόνη επιλογή θα ήταν να βάλουμε στα πλάγια και ειδικά αριστερά γιατί το να μπαίνει μέσα με το αριστερό του πόδι. Όμως όπως σας είπα, εμείς ήμασταν πιο δυνατοί στα δεξιά και προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι παρόμοιο στα αριστερά. Έτσι, όταν ήμασταν στη διαδικασία για τη συζήτηση στο να τον φέρουμε ή να μην τον φέρουμε περιμέναμε μέχρι στην τελευταία στιγμή.

Μου τηλεφώνησε. Ήταν εντελώς ειλικρινής μαζί μου και για να λύσουμε το πρόβλημα. Μου είπε, αποσύρομαι, μην ανησυχείς κόουτς. Μην με καλέσεις και μην με διαλέξεις.

Και εγώ του λέω είσαι σίγουρος; Και αυτός ήταν ένας άνθρωπος που εξηγούσε τους λόγους του. Είναι ξεκάθαρο για να είμαι ειλικρινής ότι το καλύτερο που μπορείς να έχεις ως προπονητής είναι ένας παίκτης που να είναι ειλικρινής σε σένα και με τον ίδιο τρόπο που εγώ προσπαθούσα να είμαι ειλικρινής με όλους».

Για τoν ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού και την επιρροή του στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες ο Πογέτ τόνισε: «Νομίζω ότι αυτό λειτούργησε πειστικά για τις άλλες ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι η νίκη αυτή του Ολυμπιακού στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, έκανε τις υπόλοιπες ομάδες να πουν, τώρα πρέπει να κερδίσουμε και εμείς (εννοεί ένα τρόπαιο). Τώρα θα επενδύσουμε εκεί, στην Ευρώπη. Νομίζω ότι τώρα οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις για ορισμένες ομάδες, ειδικά για τις τέσσερις πρώτες, θα έχει ακόμη και την ίδια σημασία με την κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Και αυτό επειδή τώρα όλοι θέλουν να κερδίσουν στην Ευρώπη».