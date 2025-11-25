Στη Συνέντευξη Τύπου και παρουσίαση της φανέλας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσιάστηκε η ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Socca World Championship.

Στην επίσημη Συνέντευξη Τύπου και παρουσίαση της φανέλας που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσία θεσμικών εκπροσώπων, χορηγών και φίλων του Socca, παρουσιάστηκε η Ελληνική Ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, Socca World Championship, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κανκούν του Μεξικό από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου και θα μεταδοθεί από την Cosmote TV.

Συντονιστής ήταν ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, συνδεδεμένος εδώ και χρόνια με την Socca στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση της νέας τριάδας φανελών, σχεδιασμένη από τη FILA, η οποία επιστρέφει στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο με μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή συλλογή.

Η γαλάζια εμφάνιση διαθέτει λευκό σταυρό και μοτίβα εμπνευσμένα από το ελληνικό θαλάσσιο στοιχείο.

Η λευκή εμφάνιση περιλαμβάνει χρυσές λεπτομέρειες με καθαρές αναφορές στην Αρχαία Ελλάδα, όπως μαίανδροι, τριήρεις, κουκουβάγια της σοφίας και άλλα στοιχεία ενσωματωμένα στο ύφασμα.

Η μεγάλη αποκάλυψη της βραδιάς ήταν η Limited Edition σκούρα μπλε εμφάνιση, με χρυσές λεπτομέρειες και γεωμετρικά μοτίβα που παραπέμπουν στην αρχαιοελληνική τέχνη. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση του χρυσού λογότυπου του ΟΠΑΠ, ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερα εμβληματικό στοιχείο για επίσημη εμφάνιση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, στοιχείο που συνδέεται με την τελευταία παρουσία της εταιρίας με αυτό το brand σε οποιαδήποτε ομάδα πριν την ιστορική της μετάβαση σε Allwyn τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Στην συνέχεια η Ελληνική Ομάδα παρουσίασε τους χορηγούς της: ΟΠΑΠ, FILA, ΘΗΣΕΑΣ, UNISPORT με τους εκπροσώπους των εταιρειών να απευθύνουν σύντομες ομιλίες, τονίζοντας τη στήριξή τους στην προσπάθεια της ομάδας και τη σημασία του Socca στο σύγχρονο αθλητικό τοπίο.

Αρχικά, ο Υπεύθυνος Χορηγιών του ΟΠΑΠ κ. Γιώργος Ζούμας τόνισε ότι η εταιρία θέλει να στηρίζει έμπρακτα κάθε προσπάθεια που προάγει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα της Ελληνικής Ομάδας, κάτι το οποίο θα συνεχίσει να κάνει. Τόνισε μάλιστα ότι είναι τιμή και υπερηφάνεια για την εταιρία να είναι ο βασικός αρωγός της προσπάθειας της Ομάδας.

Στην συνέχεια, ο κ. Αλέξης Χατζόπουλος πρόεδρος της εταιρίας VETO, επίσημης αντιπροσώπου της FILA στην Ελλάδα αναφέρθηκε στην δυναμική είσοδο της εταιρία στο ποδόσφαιρο και στη στρατηγική επιλογή της Ελληνικής Ομάδας και της Socca γενικότερα για να σηματοδοτήσει την είσοδο στην Ελληνική ποδοσφαιρική αγορά.

Τέλος από πλευράς Θησέα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλας Παπαζήσης εξέφρασε ότι είναι τιμή που στηρίζει εδώ και μια πενταετία την αποστολή της Ελληνικής ομάδας σε επίπεδο αποκατάστασης, εργομετρικών και θεραπειών και ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ομάδα δείχνοντας ότι θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους αθλητές.

Στην εκδήλωση μίλησε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Πειραιά Νίκος Γέμελος δηλώνοντας ότι ο Πειραιάς στηρίζει ενεργά την Ελληνική Ομάδα που έχει το προπονητικό της κέντρο στο mini soccer ΣΕΦ εδώ και 10 χρόνια, και πως η πόλη είναι άκρως φιλόξενη για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Από πλευράς ομάδας ο Προπονητής Γιώργος Μπαστάκης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Ομάδας Στράτος Φούσκας, αναφέρθηκαν στις απαιτήσεις της διοργάνωσης και στη συγκέντρωση που απαιτείται για το ταξίδι στο Μεξικό, τονίζοντας πως δεν πηγαίνουν εκεί για τουρισμό, ευχαριστώντας παράλληλα όσους στέκονται δίπλα τους κάθε χρόνο για να δίνει το «παρών» σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

