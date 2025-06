Παραιτήθηκε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Πολωνίας, μετά τη διαμάχη με τον Λεβαντόφσκι

Ο Μίχαλ Πρόμπιερζ παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της Πολωνίας, μετά τη δήλωση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ότι δεν θα έπαιζε ξανά για τη χώρα υπό τις οδηγίες του.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της Πολωνίας με 85 γκολ σε 158 συμμετοχές, αποχώρησε από την εθνική του ομάδα την περασμένη Κυριακή (08/06), όταν και ο Πρόμπιερζ τον καθαίρεσε από την αρχηγία και έδωσε το περιβραχιόνιο στον Πιότρ Ζιελίνσκι, δηλώνοντας πως δε θα ξαναπαίξει για την χώρα του όσο θα συνεχίσει να είναι στο πάγκο ο Μίχαλ Πρόμπιερζ.

Λίγες μέρες αργότερα ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Πολωνίας δήλωσε την παραίτηση του. Η απόφαση του Πρόμπιερζ να παραιτηθεί έρχεται επίσης μετά την ήττα της Πολωνίας με 2-1 από τη Φινλανδία σε έναν αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Τρίτη (10/06).

Η ήττα αυτή άφησε την Πολωνία τρίτη στον όμιλό της με έξι βαθμούς μετά από τρεις αγώνες, με την Ολλανδία δεύτερη με έξι βαθμούς μετά από δύο αγώνες και τη Φινλανδία πρώτη με επτά βαθμούς έχοντας παίξει τέσσερις αγώνες.

«Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στην τρέχουσα κατάσταση η καλύτερη απόφαση για το καλό της εθνικής ομάδας θα είναι η παραίτησή μου από τη θέση του προπονητή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρόμπιερζ.

«Η εκτέλεση αυτού του λειτουργήματος ήταν η εκπλήρωση των επαγγελματικών μου ονείρων και η μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου», συνέχισε.

Ο 52χρονος Πολωνός ανέλαβε προπονητής τον Σεπτέμβριο του 2023, και κατάφερε να προκριθεί στο Euro 2024, όμως η ομάδα του τερμάτισε τελευταία στον όμιλο της και ήταν η πρώτη χώρα που αποκλείστηκε από το τουρνουά. Στους 21 αγώνες που είχε ως προπονητής, κέρδισε εννέα, έφερε πέντε ισοπαλίες και έχασε επτά.

«Ευχαριστώ, φυσικά, όλους τους ποδοσφαιριστές που είχα την ευχαρίστηση να συναντήσω στην πορεία. Θα κρατήσω τα δάχτυλά μου σταυρωμένα για όλους σας, γιατί η εθνική ομάδα είναι το κοινό μας εθνικό πλεονέκτημα».

Από την πλευρά της η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Πολωνίας εξέδωσε αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση που ευχαριστεί τον Πρόμπιερζ για την συνεισφορά του.

«Η Πολωνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα ήθελε να ευχαριστήσει τον προπονητή Μίχαλ Πρόμπιερζ για τη συνεργασία και την αφοσίωσή του στη διαχείριση της εθνικής ομάδας, εύχοντας του επιτυχία στη μελλοντική επαγγελματική του καριέρα».

