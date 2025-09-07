Αήττητοι οι διεθνείς του Παναθηναϊκού στους πρώτους αγώνες του «παραθύρου»

Οι έντεκα διεθνείς του Παναθηναϊκού μέτρησαν έξι νίκες και δύο ισοπαλίες στους οκτώ αγώνες που έδωσαν στο... πρώτο πιάτο αυτού του «παραθύρου».

Θετικά κύλησε το πρώτο σκέλος του διαλείμματος αυτού των εθνικών ομάδων για τους διεθνείς του Παναθηναϊκού, αφού στο οκτώ αγώνες που συμμετείχαν κατόρθωσαν να κερδίσουν τους έξι και να φέρουν ισοπαλία στους δύο άλλους μένοντας αήττητοι.

Αρχικά η Ελλάδα που είχε στην αποστολή τους Μπακασέτα, Κυριακόπουλο και Σιώπη διέλυσε με 5-1 την Λευκορωσία στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Ο πρώτος αγωνίστηκε βασικός, όντας μάλιστα και αρχηγός, πετυχαίνοντας ένα τρομερό γκολ με σουτ εκτός περιοχής. Με το τέρμα αυτό ο Τάσος Μπακασέτας έφτασε τα 18 με το εθνόσημο στα 76 ματς που έχει συμμετάσχει κι έπιασε την 6η θέση της σχετικής λίστας τον Νίκο Μαχλά (61 αγώνες). Μπροστά του έχει πλέον τον Μίμη Παπαϊωάννου με 21 (61 αγώνες).

Ο δεύτερος μπήκε αλλαγή στο 62' στην θέση του Τσιμίκα και ο τρίτος έμεινε στον πάγκο. Επόμενη «αποστολή» τους εκείνη κόντρα στην Δανία την Δευτέρα (08/09- 21:45 - Alpha) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Έπειτα η Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρι επικράτησε με 3-0 του Περού μένοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού να ξεκινάει στο βασικό σχήμα και να γίνεται αλλαγή στο 77ο λεπτό για να δώσει την θέση του στον Σαλαζάρ. Επόμενο παιχνίδι και τελευταίο για την «Σελέστε» στα προκριματικά, εκείνο κόντρα στην Χιλή την Τετάρτη τα ξημερώματα (02:30 - 10/09).

Η Ισλανδία του Ίνγκι Ίνγκασον σκόρπισε στους... πέντε ανέμους το Αζερμπαϊτζάν του Φερνάντο Σάντος (5-0) μπαίνοντας με το «δεξί» στην διαδικασία των προκριματικών. Ο Ισλανδός στόπερ των «πρασίνων» έπαιξε σε όλο το παιχνίδι. Επόμενο «τεστ» εκείνο κόντρα στους Γάλλους την Τρίτη (09/09-21:45).

Η Αλγερία του Αχμέντ Τουμπά πέτυχε μία αναμενόμενη νίκη κόντρα στην Ρουάντα επικρατώντας με 3-1, με την χώρα του να συνεχίζει να διατηρεί την πρωτιά στον όμιλό της. Ο κεντρικός αμυντικός του «τριφυλλιού» έκανε μία ολιγόλεπτη συμμετοχή, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 90+2' στην θέση του Αμουρά. Επόμενος αγώνας την Δευτέρα (08/09) κόντρα στην Γουινέα εκτός έδρας.

Η Νιγηρία του Σίριλ Ντέσερς πήρε τη νίκη με 1-0 στην Ρουάντα και συνεχίζει τον αγώνα που δίνει να καλύψει το... χαμένο έδαφος από τις δύο πρώτες θέσεις, αφού απέχει έξι βαθμούς από την πρώτη Νότια Αφρική κι έναν από το δεύτερο Μπενίν. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού μπορεί να μην βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα, ωστόσο μπήκε νωρίς αλλαγή (33') λόγω του τραυματισμού του Οσιμέν και στην συνέχεια αποχώρησε στο 87ο λεπτό, με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Τρόοστ-Εκόνγκ να μπαίνει στην θέση. Το επόμενο παιχνίδι (09/09) είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα του, αφού παίζει στην έδρα της Νοτίου Αφρικής.

Η Ακτή Ελεφαντοστού του Αλμπάν Λαφόν κέρδισε με 1-0 το Μπουρουντί και συνεχίζει να είναι πρώτη στον όμιλό της, με τον κίπερ των «πρασίνων» να μην κάνει το ντεμπούτο του στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να μένει στον πάγκο. Την Τρίτη (09/09) οι Ιβοριανοί παίζουν στην έδρα του Γκαμπόν το ντέρμπι κορυφής του ομίλου.

Η Πολωνία των Σφιντέρσκι και Ντραγκόφσκι έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Ολλανδίας χάνοντας την ευκαιρία να περάσει πρώτη στον όμιλό της. Ο στράικερ του «τριφυλλιού» μπήκε αλλαγή στον αγώνα στο 64ο λεπτό στην θέση του Λεβαντόφσκι ενώ ο Πολωνός κίπερ έμεινε στον πάγκο. Ο επόμενος αγώνας των Πολωνών είναι εντός έδρας κόντρα στην Φινλανδία απόψε (21:45).

Τέλος, η Σλοβενία του Άνταμ Τσέριν πήρε ισοπαλία 2-2 εντός έδρας από την Σουηδία, παρ' ότι έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ. Ο μέσος του Παναθηναϊκού ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα και έπαιξε καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα. Στο δεύτερο παιχνίδι στο «παράθυρο» αυτό η Σλοβενία θα πάει να παίξει στην έδρα της Ελβετίας την Δευτέρα (08/09).