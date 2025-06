Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την εθνική Πολωνίας, τουλάχιστον για όσο καιρό θα την κοουτσάρει ο Μιχάλ Προμπίερζ, ο οποίος είχε περάσει από τον Άρη.

Μετά από 17 χρόνια συνεισφοράς στην εθνική Πολωνίας, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ετοιμάζεται να αποσυρθεί και ο λόγος είναι ο νυν προπονητής!

Αυτό υποστηρίζει ο 36χρονος επιθετικός που μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημέρωσε ότι αποσύρεται για όσο διάστημα παραμένει στον πάγκο της Πολωνίας ο Μίκαλ Προμπίερζ.

Επιβεβαιώνοντας έτσι ότι οι σχέσεις του πρώτου σε εμφανίσεις με το εθνόσημο Πολωνού με τον άλλοτε προπονητή του Άρη (2011-2012) δεν είναι και στα καλύτερα.. φεγγάρια. Μερικές ώρες πριν είχε γίνει γνωστό ότι ο Λεβαντόφσκι θα απουσιάζει από την αναμέτρηση με την Φινλανδία (10/6) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο νυν παίκτης της Μπαρτσελόνα είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την Πολωνία το 2008 σε ηλικία 20 ετών και έκτοτε μετράει 158 συμμετοχές έχοντας σκοράρει 85 φορές.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στα social media:

«Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και την απώλεια εμπιστοσύνης στον προπονητή της εθνικής ομάδας της Πολωνίας, αποφάσισα να κάνω ένα διάλειμμα από το να παίζω για την εθνική ομάδα της Πολωνίας, όσο είναι αυτός επικεφαλής. Ελπίζω μια μέρα να έχω την ευκαιρία να παίξω ξανά για τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο».

