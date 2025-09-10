Τα τελευταία παιχνίδια των διεθνών του Παναθηναϊκού που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής.

Απολογισμός διεθνών πράξη... δεύτερη για τον Παναθηναϊκό. Οι μέρες, που το Κορωπί είχε αδειάσει λόγω των 11 διεθνών των «πρασίνων», οι οποίοι αποχώρησαν για να ενσωματωθούν στις εθνικές τους ομάδες έφτασαν στο τέλος τους, αφού το βράδυ της Τρίτης (09/09) έδωσαν και οι τελευταίοι τα δεύτερά τους παιχνίδια κι έπειτα πήραν τον δρόμο της επιστροφής.

Ως αλλαγή οι Μπακασέτας και Σιώπης, ντεμπούτο για Μπρέγκου και Μπόκο

Ξεκινώντας από τα δικά μας, όπως πάντα, η Ελλάδα γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από την Δανία για την δεύτερη αγωνιστική του ομίλου της στα προκριματικά του Μουντιάλ κι έμεινε πίσω στο κυνήγι της πρώτης θέσης.

Οι παίκτες των "πρασίνων" δεν βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο στην θέση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο Μανώλης Σιωπής πέρασε στο ματς στο 64ο λεπτό στην θέση του Δημήτρη Κουρμπέλη ενώ ο Γιώργος Κυριακόπουλος έμεινε στον πάγκο.

Οι «πράσινοι» είχαν παίκτες και στην Εθνική Ελπίδων. Οι Αντριάνο Μπρέγκου και Γιάννης Μπόκος έπαιξαν στον εκτός έδρας αγώνα που έδωσε η Ελλάδα με την Μάλτα για τα προκριματικά του Euro U21, στον οποίο και επικράτησε με 5-0 κι έκαναν το ντεμπούτο τους με το συγκεκριμένο ηλικιακό κλιμάκιο.

Ο πρώτος βρέθηκε στην ενδεκάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι και παρέμεινε μέσα καθ' όλη την διάρκειά του δίνοντας και μία ασίστ στο 54ο για το 0-3 του Κούτσια. Τότε πήρε την μπάλα πίσω από την μεσαία γραμμή, την κουβάλησε για λίγα μέτρα κι έπειτα έβγαλε ωραία κάθετη πάσα στον Έλληνα φορ, που έκανε ωραία κίνηση και τελείωσε ιδανικά την φάση.

Ο δεύτερος μπήκε αλλαγή στο 78ο λεπτό στην θέση του Πνευμονίδη κι έδωσε και ασίστ για το τελικό 0-5 του Ράλλη. Η Εθνική μας ομάδα πίεσε ψηλά, εκείνος έκανε το κλέψιμο μέσα στην μεγάλη περιοχή των Μαλτέζων, απέφυγε τον αντίπαλό του και γύρισε ωραία την μπάλα για τον Έλληνα επιθετικό, που τελείωσε την φάση δίχως πρόβλημα.

Ένα ημίχρονο ο Ντέσερς, ξεκούραση για Τουμπά

Η Νιγηρία του Σίριλ Ντέσερς έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Νοτίου Αφρικής. Ο φορ του "τριφυλλιού" ξεκίνησε βασικός λόγω της απουσίας του τραυματία Οσιμέν, όμως έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, με τον Αροκοντάρε να παίρνει την θέση. Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με τη νίκη του Μπενίν άφησαν τρίτους τους «σούπερ αετούς», οι οποίοι απέχουν τρείς βαθμούς από το δεύτερο Μπενίν και έξι από την πρώτη Νότια Αφρική δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Κάπως έτσι φαίνεται πως η δεύτερη θέση που δίνει θέση στο Μουντιάλ μέσω σχετικής κατάταξης θα κριθεί στο ματς μεταξύ των δύο ομάδων με γηπεδούχο την Νιγηρία την τελευταία αγωνιστική.

Η Ισλανδία του Ίνγκασον μπορεί να προηγήθηκε στην έδρα της Γαλλίας, όμως τελικά γνώρισε την ήττα με 2-1. Ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού έπαιξε βασικός σε όλο το παιχνίδι έχοντας να αντιμετωπίσει τον Κιλιάν Μπαπέ και να μην τα πηγαίνει διόλου άσχημα απέναντι στον Γάλλο σούπερ σταρ, που δυσκολεύοταν λόγω της πολυπρόσωπης άμυνας των «βίκινγκ» και της έλλειψης χώρου.

Ίδια κατάσταση και για την Σλοβενία του Άνταμ Τσέριν. Εκείνη ηττήθηκε με 3-0 στην έδρα της Ελβετίας, με τον μέσο του «τριφυλλιού» να αγωνίζεται σε ολόκληρο το παιχνίδι.

Η Πολωνία κέρδισε με 3-1 την Φινλανδία συνεχίζοντας να είναι ισόβαθμη με την πρώτη Ολλανδία στους δέκα βαθμούς, αλλά με κείνη να έχει ένα ματς λιγότερο. Ως αλλαγή μπήκε στον αγώνα στο 67ο λεπτό ο Σφιντέρσκι στην θέση του Λεβαντόφσκι ενώ στον πάγκο έμεινε ο Ντραγκόφσκι.

Στον πάγκο έμεινε για την Ακτή Ελεφαντοστού ο Αλμπάν Λαφόν, με την ομάδα του να μένει στο 0-0 στην έδρα του Γκαμπόν και να διατηρεί έτσι την πρώτη θέση και την διαφορά από τους αντιπάλους της στον έναν βαθμό.

Ο Τουμπά ήταν στην αποστολή, αλλά δεν αγωνίστηκε για την Αλγερία στο εκτός έδρας ματς με την Γουινέα, όπου οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0, με την πρώτη να παραμένει στην κορυφή όντας στο +4 από τους δύο διώκτες της.

Δεν αγωνίστηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι της Ουρουγουάης με την Χιλή και ο Φακούντο Πελίστρι, αφού είχε πάρει άδεια για να επιστρέψει νωρίτερα στο «τριφύλλι».