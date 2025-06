Πολύ κοντά στο να αποχωρήσει από τον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα» είναι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, όπως μεταδίδουν πολλαπλές πηγές.

Παρά το προγραμματισμένο ραντεβού με τον πρόεδρο της Ιταλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, σε συνέχεια της «βαριάς» ήττας των Ιταλών με 3-0 από τη Νορβηγία, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι φέρεται να έχει πάρει την απόφασή του.

Όπως μεταδίδουν πολλαπλά μέσα της χώρας αλλά και ο έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο έμπειρος τεχνικός είναι έτοιμος να αποχωρήσει άμεσα από τον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Η Ιταλία υποδέχεται τη Δευτέρα (9/6) τους Μολδαβούς, με τη συνάντηση Σπαλέτι - Γκραβίνα να έχει οριστεί για την Τρίτη, ωστόσο φαίνεται πως ο κύβος ερρίφθη.

🚨🇮🇹 Luciano Spalletti, considering to leave his job as Italy head coach with immediate effect. pic.twitter.com/n6jkiuVlZK